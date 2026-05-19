Cruz Azul y el AMULETO de buena suerte que tiene para enfrentar a Pumas

La Máquina de Cruz Azul se dice lista para disputar su final número 19 en la historia de los torneos cortos. En esta ocasión el rival serán los Pumas de la UNAM, institución que terminó la temporada regular como el líder y que está liderada por el técnico mexicano Efraín Juárez.

cruz azul

Es así como Cruz Azul se encuentra a solo 180 minutos de sumar el título número 10 en su historia y, para ello, cuenta con un amuleto que pocos conocen, pero que suele hacerse grande en etapas definitivas no solo con los celestes, sino con el club que defendió antes de su llegada a La Noria.

¿Por qué Jeremy Márquez es el amuleto de Cruz Azul para esta final?

Surgido de las fuerzas básicas del Atlas, Jeremy Márquez llegó a Cruz Azul hace un par de torneos y, después de superar un periodo de adaptación, se convirtió en titular absoluto de La Máquina incluso como carrilero por derecha, esto ante la baja que Jorge Rodarte causó hace unos partidos.

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Jeremy Márquez ha marcado 4 goles en liguilla en su carrera... ¡TODOS SE LOS HA HECHO A CHIVAS!



🔴⚫️Con Atlas:

Doblete en 4tos del Clausura 2022 en el Bicampeonato.



🔵🚂 Con Cruz Azul:

Gol en estas Semifinales

Gol en 4tos… pic.twitter.com/W4z46cdzCn — Futbol Total (@futboltotal) May 17, 2026

Un punto a detallar de Jeremy Márquez guarda relación con el hecho de que el mediocampista por naturaleza suma pocos goles en su carrera profesional; sin embargo, de estos cuatro se han realizado en la fase final; es decir, en la Liguilla del futbol mexicano de primera división.

Los primeros dos de estos se dieron con el Atlas, mientras que los restantes fueron en la temporada pasada y en esta semifinal de vuelta con Cruz Azul. Jeremy ha anotado todos sus goles ante Chivas, por lo que ya sabe cómo hacerle daño a un equipo grande como también lo es Pumas.

¿Jeremy Márquez será titular en la ida entre Cruz Azul y Pumas?

Si no ocurre nada extraño en los próximos días, todo haría indicar que Jeremy Márquez volverá a la titular con Cruz Azul como carrilero por derecha, una posición con la que ha lidiado desde la ida de la semifinal ante Chivas.

