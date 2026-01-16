ÚLTIMA HORA: Cruz Azul anuncia BAJA previo al juego ante Puebla en el Clausura 2026

De cara al juego de la Jornada 3 del Clausura 2026 entre Cruz Azul y Puebla, el equipo de La Noria dio a conocer otra baja en su plantilla durante la nueva campaña.

Mediante redes sociales, el equipo dirigido por Nicolás Larcamón hizo oficial la salida de Carlos Vargas, lateral izquierdo que deja al conjunto Celeste luego de 10 partidos jugados y un registro de 140 minutos de actividad. Formado en los Xolos de Tijuana, el futbolista de 26 años de edad fue dado de baja de la plantilla a pesar de que su contrato expiraba en diciembre del año en curso, no obstante, no entraba en planes de la directiva en un equipo que ya tiene definido su sistema de juego co n varios titulares habituales.

En el Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, Cruz Azul tuvo un arranque con derrota frente al Club León en la Jornada 1. Posteriormente, durante la Fecha 2, consiguieron su primera victoria del certamen contra el Atlas. Ahora, se miden a Puebla como locales en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. Y es que cabe recordar, que La Máquina salió del Estadio Olímpico Universitario y ahora va a disputar sus partidos como local en la Angelópolis.

¿A qué hora juega Cruz Azul vs Puebla?

Para el juego de la Jornada 3, el equipo de 'La Franja' dirigido por Alberto Espigares llega al compromiso tras haberle ganado a Mazatlán en su partido anterior. Al igual que Cruz Azul, el cuadro Camotero también registra una victoria y un juego perdido en el inicio de la nueva campaña. Cruz Azul y Puebla se miden este sábado 17 de enero en punto de las 21:05 horas, tiempo de la CDMX.

