Partidos de HOY viernes 16 de enero en la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Comienza la Jornada 3 del Torneo Clausura 2026. Luego de la actividad a media semana por la fecha doble, los equipos encaran su tercer partido del campeonato.

Este viernes 16 de enero, Mazatlán recibe a Monterrey en el Estadio El Encanto para abrir la Fecha 3 del nuevo certamen. Dirgidos por Christian Ramírez, el conjunto de los Cañoneros encara el partido tras haber perdido en su visita a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. Del otro lado, Rayados viene de conseguir su primera victoria de la campaña luego de ganar en Aguascalientes frente a Necaxa.

Comandados por Domenec Torrent, la escuadra de 'La Pandilla' se ubica en el séptimo puesto de la tabla general. Mientras que el equipo de La Perla del Pacífico ocupa el lugar 17 sumándose al América, Querétaro y Santos Laguna entre los cuadros que no han podido ganar en el arranque del Clausura 2026.

La última ocasión en la que Mazatlán y Monterrey se enfrentaron en el Estadio El Encanto, el resultado fue favorable para los locales pues en el Clausura 2025 los Cañoneros se hicieron de los tres puntos al ganar por 1-0.

El partido de Mazatlán vs Rayados lo vas a poder ver EN VIVO por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes en punto de las 8:50 PM.

Partidos de la Jornada 3 del Clausura 2026

Viernes 16 de enero:

Mazatlán vs Monterrey

Sábado 17 de enero:

Necaxa vs Atlas

Chivas vs Querétaro

Tigres vs Toluca

Cruz Azul vs Puebla

Xolos de Tijuana vs Atlético de San Luis

Domingo 18 de enero:

Pumas vs León

Santos vs Juárez

Pachuca vs América

