CONFIRMADO: El Clásico Tapatío Chivas vs Atlas se jugará en estadio de la MLS

Con el Torneo Clausura 2026 en marcha y de cara a la Jornada 3 del nuevo certamen, Chivas dio a conocer que van a disputar una edición del Clásico Tapatío en Estados Unidos. El partido del 'Rebaño Sagrado' vs Atlas se va a jugar en Los Ángeles, California, en la cancha del BMO Stadium.

Y es que durante la Fecha FIFA del mes de marzo, la actividad de la Liga BBVA MX se va a pausar y el Club Deportivo Guadalajara dirigido por Gabriel Milito va a chocar ante el cuadro rojinegro en casa de LAFC el día 29 del mes en cuestión.

En la presente campaña, Chivas y Atlas se van a ver las caras en la Jornada 10, compromiso a jugarse el 7 de marzo en la cancha del Estadio Jalisco a las 7:00 PM.

Por ahora y rumbo a la Fecha 3 del Clausura 2026, Chivas tiene como rival a Querétaro. El cuadro rojiblanco encara el partido luego de haber derrotado a los Bravos de Juárez. En el arranque de la nueva campaña, el 'Rebaño Sagrado' se ubica en el segundo puesto de la tabla general por debajo del equipo bicampeón, Toluca, ambas escuadras han ganado sus primeros dos encuentros.

Calendario de Chivas en el Clausura 2026

Jornada 3:

Chivas vs Querétaro

Jornada 4:

Atlético de San Luis vs Chivas

Jornada 5:

Mazatlán vs Chivas

Jornada 6:

Chivas vs América

Jornada 7:

Cruz Azul vs Chivas

Jornada 8:

Toluca vs Chivas

Jornada 9:

Chivas vs León

Jornada 10:

Atlas vs Chivas

Jornada 11:

Chivas vs Santos

Jornada 12:

Monterrey vs Chivas

Jornada 13:

Chivas vs Pumas

Jornada 14:

Tigres vs Chivas

Jornada 15:

Chivas vs Puebla

Jornada 16:

Necaxa vs Chivas

Jornada 17:

Chivas vs Tijuana

