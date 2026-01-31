Efraín Juárez revela la verdadera razón por la que Pumas fichó a Uriel Antuna

El técnico del conjunto de Pumas, Efraín Juárez, habló de dos movimientos clave en la plantilla universitaria: la incorporación de Uriel Antuna y la salida de César Huerta Ruvalcaba rumbo a la MLS en la conferencia de prensa posterior de que el equipo felino se impuso con autoridad 4-0 a Santos Laguna.

Efraín Juárez fue claro al señalar que la llegada de Uriel Antuna no fue improvisada. “Uriel siempre ha estado en carpeta desde que llegué, es un tipo que gusta en la institución. Toño Sancho ha sido respetuoso en entender las necesidades del equipo, cuando estaba lo del tema de Ruvalcaba, el club me muestra opciones y encabezaba la lista Uriel. Yo feliz, lo conozco”, explicó el entrenador. El técnico destacó que, aunque el atacante no vivió su mejor etapa en su último club (Tigres), confía en que Pumas será el entorno ideal para recuperar su nivel. “Llega a un club que lo ayudará a crecer”, adjunto.

¿Cómo fue el debut de Uriel Antona con Pumas?

El debut de Antuna con la camiseta universitaria se dio en el mismo partido ante Santos, donde disputó 34 minutos al entrar al 56’ sustituyendo a Alan Medina quien fue autor de uno de los 4 goles de los universitarios. Su presencia en el campo fue dinámica, buscando asociaciones con Jordan Carrillo, dos jugadores que también han recibido respaldo del cuerpo técnico para recuperar confianza demostrándolo con un doblete. El otro anotador de los Pumas fue el panameño Adalberto Carrasquilla.

¿Por qué salió Ruvalcaba del Pumas?

Respecto a la salida de Ruvalcaba, Juárez mostró satisfacción por el crecimiento del canterano. “Con Ruva nada, contentísimo por él. Lo conocí cuando fui a Bélgica, estuve con él. Cuando llego aquí, me dicen hablan de su situación, que no tenía regularidad, lesiones, que no podía jugar más de 60 minutos, que no podía jugar 90 minutos, pero el año pasado, con su trabajo, y que creyó en mí, en un periodo de seis meses se da una buena venta para el club”, señaló.

El estratega recordó que hacía tiempo que un jugador formado en la cantera universitaria no daba el salto al extranjero. “¿El último canterano vendido al extranjero fui yo? Bueno, Lalo Herrera. Paso a paso y contento por él. Desearle lo mejor. Felicitar a la institución por la forma en la que llega Ruva y todo mundo ha puesto su granito de arena. Ojalá tengamos más casos de esos”, finalizó.

