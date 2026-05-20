Cruz Azul va por una de las figuras de Pumas… ¡en plena semana de la Final!

La Final del Clausura 2026 todavía no se juega, pero Cruz Azul ya comenzó a mover piezas pensando en el futuro. Y uno de los nombres que más ruido está generando en La Noria es, curiosamente, el de un futbolista al que tendrá enfrente en la serie por el título.

Jordan Carrillo pasó de ser una apuesta interesante a convertirse en uno de los jugadores más desequilibrantes de toda la Liguilla. Su rendimiento con Pumas terminó llamando la atención de varios clubes grandes de la Liga MX, y Cruz Azul ya aparece entre los equipos que buscan adelantarse en la carrera.

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¡GOLAZO MONUMENTAL DE JORDAN CARRILLO! C.U. explotó con el 1-0 de Pumas

Jordan Carrillo se convirtió en el hombre del momento

El atacante fue clave para que Pumas alcanzara la Final del Clausura 2026. Marcó goles importantes, apareció en escenarios de máxima presión y terminó siendo uno de los futbolistas más constantes del equipo universitario durante toda la fase final.

Eso disparó automáticamente su valor en el mercado, y según fuentes, Cruz Azul ya preguntó condiciones por el jugador de cara al Apertura 2026. América y Chivas también siguen de cerca la situación del futbolista, mientras que en Pumas saben que retenerlo luce cada vez más complicado.

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Santos prepara una venta millonaria

El gran nivel mostrado por Jordan Carrillo en esta Liguilla terminó elevando considerablemente su precio. Según la información revelada alrededor de la operación, Santos buscaría venderlo entre 5 y 7 millones de dólares.

Una cifra importante, pero que varios clubes ya consideran razonable viendo la proyección del futbolista.

En Cruz Azul lo ven como un jugador capaz de encajar perfectamente en el proyecto que pretende consolidar Iván Alonso para el próximo torneo. Sobre todo porque el club sigue buscando rejuvenecer ciertas zonas ofensivas del plantel y apostar por futbolistas mexicanos con margen de crecimiento.