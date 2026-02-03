¡OTRA BÚSQUEDA! Cruz Azul va por este jugador para suplir a Jorge Sánchez

Cruz Azul no alcanza a acomodar una pieza cuando ya está obligado a mover otra. Así se está viviendo el mercado en La Noria. La inminente salida de Jorge Sánchez abrió otro problema inmediato que la directiva no puede darse el lujo de ignorar.

Mientras se afinan detalles para reforzar el ataque y se trabaja a contrarreloj en las negociaciones ofensivas, el club ya activó otro frente. Esta vez para encontrar un lateral derecho que cubra el vacío que dejó la partida del seleccionado mexicano.

Te puede interesar: Vancouver vs Cruz Azul: fecha y hora PARA ESTADOS UNIDOS del INICIO cementero rumbo a la gloria

La operación que llevó a Sánchez al PAOK dejó ingresos importantes, pero también desarmó una zona clave del campo. Cruz Azul pierde a un futbolista con experiencia europea, ritmo alto y un perfil difícil de reemplazar dentro del plantel actual.

RESUMEN: Juárez vs Cruz Azul | J4 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes

El movimiento que obliga a reaccionar

Con la salida de Sánchez y la de Camilo Cándido, Cruz Azul se quedó sin un lateral derecho natural y probado. No es un detalle menor. Es una grieta estructural en un equipo que aspira a competir por dos títulos.

Por eso, desde La Noria ya se trabaja en silencio en la búsqueda de un nuevo nombre. La prioridad es clara: si se concreta la llegada de Joao Pedro, el refuerzo deberá cumplir con el criterio de Nacido en México, para no comprometer los cupos de extranjeros.

No hay nombres filtrados. Pero según fuentes, hay una seria evaluación de varios jugadores que encajen en este puesto.

Hoy, las alternativas internas son soluciones de emergencia. Omar Campos puede adaptarse, pero jugando a pierna cambiada. Amaury Morales ha sido mencionado como carrilero más retrasado, aunque no es su función natural. También están Jorge Rodarte y Jaziel Mendoza, opciones jóvenes que han cumplido, pero sin el recorrido que exige un semestre largo y desgastante.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Cruz Azul está a nada de fichar a delantero CAMPEÓN del Mundo

El mercado sigue abierto

La sensación en el club es clara. El mercado no se cierra con los delanteros y la salida de Jorge Sánchez cambió el mapa de ruta original. En la Noria ya se anticipan a nuevas opciones.