El dinero que Cruz Azul deberá pagar si quiere fichar a Julián Millán: ¿mucho o poco?

En los últimos días se dio a conocer que Cruz Azul busca a un futbolista sudamericano que se convirtió en héroe en su equipo y trascendió que el nombre apuntado sería Julián Millán, el defensa central de 27 años que se destaca en Nacional de Montevideo, Uruguay. Ahora muchos se preguntan cuánto dinero debería pagar La Máquina para incorporar al colombiano.

Millán alcanzó su valor de mercado récord, según informó el sitio Transfermarkt. Eso podría complicar un poco más el traspaso hacia La Noria, en las últimas horas que quedan de este mercado de fichajes de invierno.

Así evolucionó el valor de mercado de Julián Millán, jugador que querría Cruz Azul

Siempre según el sitio especializado, Julián Millán hoy vale 2.3 millones de euros en el mercado. No obstante, Nacional de Uruguay podría pedir aún más dinero por el futbolista de 27 años. Es que en los últimos tiempos subió mucho. En Inter Palmira de Colombia, en 2022, valía apenas 400 mil euros.

El primer salto de precio de Millán se dio en abril de 2023, cuando jugando para Independiente Santa Fe alcanzó los 650 mil euros. Ya para 2024 el valor del colombiano llegó a un millón de euros. Tras un gran rendimiento en esta temporada con Nacional, Julián superó los € 2,000,000 de precio tentativo.

Algo que podría aligerar considerablemente el costo de Millán es la rescisión de Camilo Cándido en Cruz Azul, quien tendría todo apalabrado para regresar a Nacional. Así, esa operación podría ayudar a que el defensor viaje a CDMX para jugar en el Celeste. Por ahora, parece difícil.

Los números de Julián Millán en Nacional de Uruguay, su actual equipo

Cruz Azul está buscando a este defensor surgido en Inter Palmira de Colombia porque en su equipo brasileño lleva poco más de una temporada jugando en un nivel superlativo. De hecho según BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de jugadores, los números de Julián Millán en Nacional de Uruguay son estos: