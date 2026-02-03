ÚLTIMA HORA: Cruz Azul está a nada de fichar a delantero CAMPEÓN del Mundo

Un nuevo BOMBAZO se presenta en la Noria ya que el conjunto de Cruz Azul busca reforzar su ataque en este Torneo Clausura 2026 y las miradas están puestas en Sudamérica.

No solo está muy cercano para fichar al goleador del Atlético de San Luis, Joao Pedro, sino también la directiva celeste mantiene negociaciones avanzadas con el delantero nigeriano Christian Ebere, quien actualmente milita en el Nacional de Uruguay.

Christian Ebere, de 27 años, ha llamado la atención por su potencia física, velocidad y capacidad para definir en el área. En el último campeonato uruguayo se consolidó como una de las revelaciones, aportando goles importantes y mostrando un estilo de juego que combina fuerza con técnica para llevar al conjunto del Nacional al titulo en la temporada 2024-25.

La necesidad de Cruz Azul en la delantera

El conjunto cementero está debilitado en el ataque, ya que al momento cuenta con Gabriel “Toro” Fernández, que es titular indiscutible, y con el joven mexicano Mateo Levy. La salida de Ángel Sepúlveda a Chivas dejó un hueco que es necesario llenarlo antes del cierre de registros de la Liga BBVA MX.

La idea es que el nigeriano se convierta en un socio ideal para los atacantes ya consolidados en el plantel, aportando frescura y dinamismo en el frente ofensivo.

Christian Ebere es Campeón del Mundo con Nigeria

Ebere es campeón del mundo con Nigeria en la categoría Sub-17. El delantero nigeriano se consagró en el Mundial de Chile 2015, donde la selección africana levantó el título juvenil.

Tras su paso por selecciones juveniles, Ebere desarrolló su carrera en clubes de sudamericana, consolidándose como figura en el Nacional.

¿Cuál es el valor actual en el mercado de Christian Ebere?

Según el portal Transfermarkt, el nigeriano se cotiza en alrededor de 900 mil euros. Por lo que se pudo enterar Azteca Deportes por vía del reportero Mauricio Gutiérrez la transacción sería por menos de 3 millones de euros, en esta misma operación aparece involucrado el defensa uruguayo Camilo Cándido que continúa en la búsqueda de un nuevo equipo que le ofrezca protagonismo y quien más que el Nacional.

Christian Ebere ha jugado en equipos del futbol de Brasil como Juventude, Fluminense, Maringá, entre otros, y en Uruguay con Plaza Colonia y Nacional.

