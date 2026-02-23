Fue la decepción de Cruz Azul y hoy está desempleado, pero el Salón de la Fama lo reconoce como leyenda

Uno de los ciclos más olvidados dentro de Cruz Azul fue el del entrenador Ricardo ‘Tuca’ Ferreti. Su etapa dentro del club fue corta, ya que asumió el cargo en febrero del Clausura 2023 con el objetivo de revivir a un equipo que se encontraba en las últimas posiciones de la tabla. Si bien es cierto que logró enviar a los cementeros al repechaje, fueron eliminados por Atlas, sin poder evitar el fracaso.

En cuanto a estadísticas, el Tuca Ferreti estuvo al mando del equipo en 17 partidos oficiales con un balance de 5 victorias, 4 empates y 8 derrotas, lo que representa una efectividad del 37 por ciento. No obstante, el punto de quiebre sucedió durante la Leagues Cup 2023, torneo en el que Cruz Azul no logró ganar ningún partido en tiempo regular. El equipo fue eliminado en dieciseisavos de final a manos de Charlotte FC y significó su final como entrenador de La Máquina.

Tuca Ferreti es destacado por el Salón de la Fama|Crédito: Mexsport

Tuca Ferreti es destacado por el Salón de la Fama del Futbol Internacional

Desde el Salón de la Fama del Futbol Internacional realizaron una publicación en redes sociales destacando la trayectoria del director técnico mexicano, quien obtuvo grandes resultados en otros equipos de la Liga BBVA MX.

“Hoy reconocemos la trayectoria de Ricardo Tuca Ferretti, estratega que marcó época en el futbol mexicano con carácter firme, disciplina táctica y una identidad inconfundible desde el banquillo. Arquitecto de equipos sólidos, formador de generaciones y símbolo de constancia y liderazgo en cada proyecto que encabezó. ¡Feliz cumpleaños a un técnico de convicción, autoridad y legado imborrable en nuestra historia futbolística!”, se lee en la publicación.

La salida del Tuca Ferreti de Cruz Azul

Su estancia en La Noria perduró pocos meses, ya que fue cesado de su cargo el 7 de agosto de 2023. Su salida marcó un hito histórico al ser la primera vez que el entrenador era despedido a mitad de un torneo en más de 30 años de su carrera. Los principales motivos de su salida recaen en los pésimos resultados deportivos obtenidos y una ruptura en la relación con la directiva cementera.

Desde ese entonces, el Tuca Ferreti no volvió a entrenar de forma profesional y se encuentra sin trabajo. No obstante, suele estar inmerso en los medios de comunicación.

Los títulos de Ricardo Ferreti en el futbol mexicano