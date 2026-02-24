¡Paternidad celeste! Cruz Azul ha vencido a Chivas en 6 ESTADIOS distintos desde 2023

Se trata, sin duda, de una de las paternidades recientes más interesantes y llamativas que el futbol mexicano ha vivido en los últimos años. Cruz Azul logró vencer a Chivas el fin de semana pasado y, con ello, no solo le quitó el invicto, sino que demostró que ya le tiene tomada la medida al Rebaño.

Cruz Azul superó al Guadalajara en la cancha del Cuauhtémoc luego de las anotaciones del Toro Fernández y Charly Rodríguez, mientras que por Chivas descontó Ángel Sepúlveda. Con ello, La Máquina se ubica en el segundo lugar de la clasificación y solo a dos puntos de distancia de los de Verde Valle.

¿En qué Estadios Cruz Azul ha vencido a Chivas en los últimos dos años?

Lo primero a tener en cuenta es que Chivas derrotó a Cruz Azul por última vez en el año 2023, por lo que, desde aquel momento a la fecha, los celestes no han vuelto a caer frente al Guadalajara en partidos de Liga, sumando en su mayoría victorias y un empate que lo mantienen invicto hasta ahora.

De hecho, un punto a considerar es que, desde el 2026 a la fecha, seis triunfos del conjunto dirigido por Nicolás Larcamón se han dado en seis estadios distintos. El primero de ellos se dio en el Estadio Azteca cuando Cruz Azul venció 3-0 a Chivas con un doblete de Uriel Antuna.

Posteriormente, La Máquina hizo lo propio al vencer al Rebaño Sagrado en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, resultado que replicó meses después en el Jalisco. Finalmente, y antes de lo ocurrido este fin de semana en Puebla, los celestes hicieron lo propio en los cuartos de final pasados tanto en el Akron como en CU.

¿Cuáles son los siguientes partidos de Cruz Azul y Chivas en Liga BBVA MX?

Será el próximo fin de semana cuando cementeros y rojiblancos enfrenten duelos de auténtico poder a poder en la Jornada 8 de la Liga BBVA MX, pues mientras que Cruz Azul visitará la Sultana del Norte para enfrentar a Rayados, Chivas viajará al centro del país para medirse a Toluca.