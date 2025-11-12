René Higuita explota contra árbitro por lesión de Kevin Mier

El legendario portero colombiano René Higuita alzó la voz tras la grave lesión sufrida por Kevin Mier, arquero del Cruz Azul, en el partido ante los Pumas de la UNAM. El exportero criticó con fuerza al árbitro Fernando Hernández, quien decidió no expulsar a Adalberto “Coco” Carrasquilla luego de la entrada que provocó la fractura de tibia del guardameta cafetero.

La acción, ocurrida durante la primera mitad del encuentro en el Estadio Cuauhtémoc, ha generado un enorme debate en México y Colombia. Mientras los aficionados esperaban una tarjeta roja, el árbitro mexicano solo mostró una amarilla, decisión que encendió las redes sociales y desató el enojo de varias figuras del futbol.

“Tuve la oportunidad de hablar con Kevin, muy tranquilo. Son cosas que pueden pasar en el futbol, pero esto debe dejar un mensaje para todos, incluso para el árbitro. Si una jugada tan peligrosa solo se castiga con amarilla, entonces algo no se está haciendo bien”, declaró Higuita.

Higuita manda mensaje de apoyo a Kevin Mier

Más allá de su enojo por el arbitraje, Higuita aprovechó para enviar un mensaje de ánimo al joven portero de Cruz Azul y de la Selección de Colombia, recordando que él mismo vivió una situación similar.

“Como arqueros estamos expuestos a recibir golpes fuertes. Yo también sufrí una fractura de tibia y sé lo que se siente. Lo importante ahora es que Kevin mantenga la calma y piense en su recuperación”, expresó el histórico guardameta conocido por su estilo arriesgado y su famoso “escorpión”.

Horas después del partido, Cruz Azul confirmó que Mier sufrió una fractura de tibia, lesión que lo dejará fuera de las canchas por el resto del Apertura 2025 y lo marginará de la Selección de Colombia por varios meses.

Paco Chacón también comentó al respecto

Paco Chacón se sumó a los comentarios hacia el trabajo de Fernando Hernández en aquel partido de Liga MX, asegurando que su decisión fue un error técnico grave:

“Si tú como árbitro no tienes la capacidad para ver que esa jugada es roja, aún viéndola en el VAR, entonces no tienes nada que hacer en Primera División”, escribió en X (antes Twitter).