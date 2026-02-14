Así fue el cierre de fichajes de Cruz Azul para el Clausura 2026; esto le espera

El mercado de fichajes finalizó para Cruz Azul. La Máquina afrontará el Clausura 2026 de la Liga MX con tres refuerzos, en un semestre marcado por la exigencia de competir en dos torneos y sostener la regularidad dentro de un calendario apretado.

La directiva cementera cerró el periodo de transferencias con tres movimientos. La apuesta fue reforzar zonas puntuales del campo. Pero en el proceso, varias negociaciones se extendieron hasta los últimos días del registro. Esto generó incertidumbre entre la afición y la sensación de un mercado trabajado bajo presión.

Un mercado de fichajes con tensión para Cruz Azul

Cruz Azul vivió semanas intensas en el mercado de invierno, con tratativas que no avanzaron al ritmo esperado y operaciones que se estiraron hasta el límite. La directiva buscó opciones en distintas posiciones, pero finalmente concretó solo 3 incorporaciones.

El fichaje más representativo fue el de Nicolás Ibáñez, cuyo fichaje se cerró prácticamente sobre la hora, luego de una negociación compleja que obligó al club a redefinir prioridades. A esto se sumó el regreso de Andrés Montaño, quien ya superó su proceso de recuperación y se integra nuevamente al plantel.

Las nuevas incorporaciones de Cruz Azul para el Clausura 2026 de la Liga MX

Agustín Palavecino: mediocampista de contención y buen recorrido, llega para fortalecer una zona clave en el equilibrio del equipo. Se caracteriza por su capacidad de recuperación, orden táctico y salida limpia desde el fondo, aspectos fundamentales para el funcionamiento del mediocampo celeste.

Christian Ebere: extremo ofensivo que se suma como alternativa por las bandas. Su principal aporte será el desequilibrio en el uno contra uno, la velocidad y la posibilidad de abrir defensas cerradas: una necesidad recurrente en el esquema de Cruz Azul.