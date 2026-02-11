¿Juegan o esperan? La decisión sobre Nico Ibáñez y Christian Ebere para el Cruz Azul vs Vancouver

Cruz Azul llega a la vuelta de la Concachampions ante Vancouver con la ventaja en el marcador… y con una duda que tiene a la afición mirando el reloj. ¿Christian Ebere y Nico Ibáñez verán minutos?

En las últimas horas se confirmó que ambos delanteros fueron registrados para el torneo continental. Eso despeja cualquier fantasía reglamentaria. La puerta está abierta. Ahora todo depende de Nicolás Larcamón.

Te puede interesar: “Es como el Real Madrid…”: la comparación inesperada que recibió Cruz Azul por parte del Vancouver FC

GOL Nicolás Ibáñez: Tigres 1-0 xolos |Cuartos de Final | Vuelta | Apertura 2025

Registro listo… pero la decisión es otra historia

La reglamentación permite ajustes en la nómina hasta horas antes del partido, y Cruz Azul no dejó pasar la oportunidad. Ebere, que ya tuvo su primer contacto con la camiseta celeste en Liga MX, y Nico Ibáñez, presentado casi sobre la campana, forman parte del grupo disponible para enfrentar a Vancouver.

Con el 3-0 conseguido en la ida, el cuerpo técnico tiene margen para mover piezas. No sería descabellado que los nuevos refuerzos tengan minutos para ir tomando ritmo, sobre todo pensando en lo que viene en el calendario. Tampoco sería extraño que Larcamón apueste por jóvenes y administre cargas. El mensaje interno es claro: nadie quiere sorpresas, pero tampoco se quiere desaprovechar la oportunidad de integrar piezas nuevas.

Christian Ebere en su primer partido como jugador de Cruz Azul.|Jose Hernandez/Mexsport

Te puede interesar: Kevin Mier estaría cerca de regresar de su lesión, ¿en qué juego haría su aparición con Cruz Azul?

El momento que vive el Toro Fernández

Mientras tanto, Gabriel Fernández volvió a entrenar con normalidad tras el golpe que encendió alarmas en Canadá. No parece haber lesión grave, aunque la decisión final se tomará a último momento. Además, tiene pendiente una suspensión en Liga MX, lo que abre la posibilidad de verlo sumar minutos en el plano internacional.

Si el “Toro” está disponible, el reparto de minutos cambia. y ahí es donde Nicolás Larcamón tendrá que decidir si lanzar al campo a los de nuevo ingreso o esperar.