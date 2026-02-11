Raphael Veiga tuvo esta jugosa propuesta, pero eligió jugar en América por algo super tierno

Raphael Veiga fue uno de los refuerzos más destacados dentro de las altas y bajas que tuvo Club América para este Clausura 2026. Sin embargo, lo que pocos saben es que el mediapunta de 30 años había recibido una oferta jugosa del Cruzeiro de Brasil, un equipo muy fuerte. Pese a eso, terminó por decidirse a jugar en las Águilas de Coapa por un tierno motivo.

El brasileño llegó por pedido expreso de André Jardine, el DT que reveló una dificultad inesperada del América en el mercado de fichajes . Es que el entrenador prefirió priorizar la contratación de futbolistas que sean compatriotas suyos y que él ya conozca. Sin embargo, lo que se destaca es la razón por la que Veiga decidió firmar con América y no con Cruzeiro.

Raphael Veiga podría ser el último refuerzo del América|Crédito: Getty Images

Su amor por Palmeiras: el motivo por el que Raphael Veiga eligió al Club América

De acuerdo a distintos reportes, las condiciones que le ofrecían los dos equipos no diferían demasiado. Sin embargo, Raphael Veiga terminó fichando por el América debido a que no quería competir contra el Palmeiras, algo que tendría que haber hecho si elegía jugar para el Cruzeiro. Así que su amor por el conjunto verde le permitió llegar a las Águilas.

Según distintos reportes, Veiga llegó al América en calidad de préstamo, aunque con una opción de ronda que superaría los 7 millones de dólares. Esta se volvería obligatoria en caso de cumplir una cierta cantidad de minutos jugados en el conjunto de Coapa.

En números, el gran paso de Raphael Veiga por Palmeiras

Si América buscó al mediapunta de 30 años es porque tuvo grandes números en Palmeiras. Habiendo jugado prácticamente toda su carrera en esa institución, tuvo un total de 380 partidos jugados (294 como titular), que le alcanzaron para ganar 2 veces la Copa Libertadores, llegando a 7 títulos contando nacionales e internacionales. También conquistó 4 regionales.

De acuerdo a BeSoccer, este mediapunta marcó 108 goles y aportó 53 asistencias. Además, recibió 41 tarjetas amarillas y fue expulsado una vez. América espera que pueda replicar algo de todo eso en México. Ya lleva un partido jugado (ingresó 23 minutos).

