Fue el futuro de la Selección Mexicana, el Chelsea lo compró y ahora pelea una batalla legal en una liga desconocida

Ulises Dávila era considera en su momento como el futuro de la Selección Mexicana. El Chelsea de la Premier League buscó sus servicios y se hizo de sus servicios comprándolo a Chivas, pero su futuro no fue el mejor. Después de un paso desapercibido en Europa, regreso a México para volverse a poner los colores rojiblancos. Tampoco logró hacer nada. Recientemente, el delantero paso por problemas legales en Australia, tras ser acusado por amaños de partido. El Rebaño logró vencer al América el fin de semana y así salir del mal momento.

El delantero mexicano reconoció el proceso local que vive en Australia. Era el ex capitán del Macarthur Football Club de la A-League y junto a Kearyn Baccus y Clayton Lewis fueron acusados de manipular algunas tarjetas amarillas. En las Chivas, Ulises Dávila solamente disputó 20 partidos. Se decía que era el nuevo “Chicharito” Hernández, pues también llegaba a la Premier League desde muy joven procedente del Rebaño. Ahora, no se sabe qué pasará con Javier Hernández en un futuro cercano.

Ulises Davila

Ulises Dávila, todo un trotamundos por varios lados

Ulises Dávila, además de militar en Chivas, en México, también jugó en Santos. También defendió la camiseta del Tapatío de la Liga de Expansión. Al no encontrar oportunidades en su país, su carrera la pasó gran parte en el extranjero. Militó en el Macarthur, Wllington, Córdoba, Sabadell, Vitória, Teerife, VIT, Delhi y Vitesse.

“Me atreví a hacer este video. Parte del video es agradecerles tanto cariño. Decirles que yo estoy bien, con ganas y fuerza. Seguimos en un proceso legal esperando que se resuelva de la mejor manera. Estamos en la lucha. Quería hacer este video antes de que salgan mil cosas.

“Reiterar que estamos con muchas ganas de vida y que parte de esta madurez y vida, lo que nos ha enseñado la vida con unos golpecillos, no ha sido fácil, ha sido la aceptación y la resiliencia ante la vida y lo que nos pone enfrente la vida. Eso nos ha sacado bastante la aceptación. Afrontar la vida como es”, dijo Dávila a través de un video que subió a su Instagram.