La camiseta Total 90 que prepara Pumas y es toda una belleza para los fanáticos y no tan fanáticos

Los Pumas viven algunos altibajos en el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Efraín Juárez sigue buscando la mejor versión de su equipo para que su afición esté contenta por los grandes refuerzos que sumaron para este semestre. Eso no sería lo único que los fanáticos de los de la UNAM aplaudirían, pues al parecer se viene una hermosa playera Total 90 de Nike para que los Universitarios usen en el campeonato. Los Pumas golearon al Mazatlán en la Jornada 8.

Pumas comienza a lucir distinto. JJ Macías hizo gol y el Memote Martínez marcó un doblete en el duelo ante Mazatlán. Ahora, el portal Footy Headlines, que se dedica a revelar las futuras casacas de los equipos en el mundo, filtró cómo sería la nueva playera de los Pumas. Sería la única en la que predomine el escudo del equipo, en este caso el puma grande en el pecho. Se espera que la nueva indumentaria este lista para octubre. Hay que recordar que semanas antes saldrán a la venta las de los equipos europeos que patrocina la marca deportiva.

El Barcelona, Inter de Milán, Tottenham, Chelsea y hasta el París Saint-Germain, tendrán su propia playera Total 90. De estos equipos europeos ya se confirmó que sí tendrán su tercera equipación con esta emblemática edición de Nike. Aunque la de Pumas aún no se confirma, el portal antes mencionado resalta que ya es un hecho. Costará al rededor de 1,900 pesos y será en un tono verde agua, algo que no le agradó mucho a los fieles aficionados de los Universitarios.

Te puede interesar:



Se le cayeron los delanteros a los Pumas

Efraín Juárez y toda la afición de Pumas estaba a la espera de un delantero importante. Cuando parecía que tenían amarrado a Anthony Marcial llegó el Monterrey y se los robó, posteriormente sonó mucho el Chimy Ávila, pero tampoco se logró cerrar su fichaje. El timonel de los universitarios al término del partido contra Mazatlán habló de los atacantes con los que cuenta.

Foto: Facebook Pumas y su playera Total 90 de Nike.

“Tenemos dos delanteros que han sido seleccionados nacionales, mexicanos y qué bueno, más allá de jugárnosla, la realidad es que para mí es un orgullo hoy que mis dos nueves sean nacionales. Se los puedo decir totalmente tranquilo que me van a aportar muchísimo”, dijo el timonel, tras ser cuestionado sobre Guillermo Martínez y José Juan Macías.