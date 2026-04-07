OFICIAL: Selección Mexicana anuncia dos bajas en su convocatoria previo a buscar boleto para la Copa Mundial de la FIFA TM

La Selección Mexicana Femenil tendrá dos bajas sensibles para el partido contra Islas Vírgenes y el duelo ante Puerto Rico en la búsqueda de llegar a la Copa del Mundo Brasil 2027. Jacqueline Ovalle y Diana Órdoñez no estarán disponibles para los partidos que se llevarán a cabo en Zacatecas y Toluca respectivamente por molestias físicas y tampoco harán la concentración con el resto de sus compañeras.

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A través de un comunicado oficial, México dio a conocer la dura noticia y resaltó la incorporación Myra Delgadillo a la Selección Mexicana en busca de no resentir las duras ausencias. Cabe destacar que, el cuadro dirigido por Pedro López es segundo del grupo con seis unidades en dos partidos disputados y con una diferencia de 21 goles a favor.

Duelo por el liderato

Las pupilas de Medina primero se medirán a Islas Vírgenes en el estado de Zacatecas el próximo 10 de abril en punto de las 7:00 y será hasta el 18 de abril a las 6:00 pm cuando le hagan los honores a Puerto Rico en el Nemesio Diez, cotejo que será decisivo para arrebatarle la cima general a las caribeñas.

Cabe recordar que, hay seis grupos en el clasificatorio de la Concacaf W y solo pasa el líder del grupo. Posteriormente, con seis naciones, más Canadá y Estados Unidos (mejores clasificadas) se disputará el certamen en busca de los cuatro boletos directos a la justa mundialista, más los dos repechajes que otorgó la FIFA a la zona de la Concacaf.