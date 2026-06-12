Cruz Azul lo dejó ir tras escasos minutos y ahora es capitán de una selección en el Mundial 2026

Llegó a Cruz Azul como refuerzo del Clausura 2019 proveniente del futbol portugués, pero apenas y pudo disputar un par de partidos con el primer equipo en un año de estancia debido a una grave lesión que sufrió; sin embargo, Stephen Eustaquio tuvo este viernes 12 de junio una revancha personal al salir a la cancha con el brazalete de capitán de la Selección de Canadá en el debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

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Stephen Eustaquio, de fracasar en Cruz Azul a ser capitán de su Selección en el Mundial 2026

Stephen Eustaquio fracasó estrepitosamente en Cruz Azul al disputar apenas 113 minutos entre compromisos de la Copa MX y la Liga BBVA MX; sin embargo, fue una rotura de ligamentos externos de la rodilla que lo privó de tener más continuidad.

La Máquina no le tuvo paciencia y Eustaquio salió del equipo con rumbo al Paços de Ferreira en donde pudo reivindicarse y tener mayor continuidad en la Primeira Liga Portuguesa, lo que le valió ser fichado por el Porto.

Con los Dragones llegó a mitad de la temporada 2021-22 y se consolidó en la Primera de Portugal y comenzó a sumar títulos ganando dos Ligas, tres Copas Portuguesas, una Copa de la Liga y dos Supercopas. Actualmente, Eustaquio es jugador del LAFC.

Con la Selección de Canadá, Eustaquio ha disputado 57 partidos, marcando cuatro goles y contribuyendo con igual número de asistencias, portando por primera vez el brazalete de capitán en la Liga de Naciones ante Trinidad y Tobago el 23 de marzo del 2024.

Eustaquio en su paso por Cruz Azul|Carlos Milanes/MEXSPORT

Este viernes 12 de junio, Eustaquio y la Hoja de Maple debutaron en la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el empate a un gol ante Bosnia Herzegovina.

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