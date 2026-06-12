Cruz Azul lo dejó ir tras escasos minutos y ahora es capitán de una selección en el Mundial 2026
En Cruz Azul no tuvo los minutos que esperaba, pero hoy fue capitán de su selección en el Mundial 2026
Llegó a Cruz Azul como refuerzo del Clausura 2019 proveniente del futbol portugués, pero apenas y pudo disputar un par de partidos con el primer equipo en un año de estancia debido a una grave lesión que sufrió; sin embargo, Stephen Eustaquio tuvo este viernes 12 de junio una revancha personal al salir a la cancha con el brazalete de capitán de la Selección de Canadá en el debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.
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Stephen Eustaquio, de fracasar en Cruz Azul a ser capitán de su Selección en el Mundial 2026
Stephen Eustaquio fracasó estrepitosamente en Cruz Azul al disputar apenas 113 minutos entre compromisos de la Copa MX y la Liga BBVA MX; sin embargo, fue una rotura de ligamentos externos de la rodilla que lo privó de tener más continuidad.
La Máquina no le tuvo paciencia y Eustaquio salió del equipo con rumbo al Paços de Ferreira en donde pudo reivindicarse y tener mayor continuidad en la Primeira Liga Portuguesa, lo que le valió ser fichado por el Porto.
Con los Dragones llegó a mitad de la temporada 2021-22 y se consolidó en la Primera de Portugal y comenzó a sumar títulos ganando dos Ligas, tres Copas Portuguesas, una Copa de la Liga y dos Supercopas. Actualmente, Eustaquio es jugador del LAFC.
Con la Selección de Canadá, Eustaquio ha disputado 57 partidos, marcando cuatro goles y contribuyendo con igual número de asistencias, portando por primera vez el brazalete de capitán en la Liga de Naciones ante Trinidad y Tobago el 23 de marzo del 2024.
Este viernes 12 de junio, Eustaquio y la Hoja de Maple debutaron en la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el empate a un gol ante Bosnia Herzegovina.
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