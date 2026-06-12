El arquero de Corea del Sur prefirió venir al Mundial 2026 que ver nacer a su hija: la conoció por videollamada

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ nos brinda historias emotivas que corresponden generalmente a los jugadores de los equipos participantes. Esta vez hablaremos de la Selección de Corea del Sur, la cual logró vencer en su debut a República Checa en un emocionante 2 a 1.

A pesar de que la felicidad irradia en el equipo surcoreano, hoy un jugador dentro del equipo perdió el nacimiento de su hijo por emprender su compromiso en la cita mundialista. Nos referimos a Kim Seung-gyu, portero titular del equipo asiático quien tuvo que ver el nacimiento de su hija por videollamada.

Kim Seung-gyu|Credito: @thekfa / Instagram

La emotiva historia de Kim Seung-gyu, el arquero de Corea del Sur

El portero de la Selección de Corea del Sur es considerado como uno de los referentes dentro de su país. En junio de 2024 contrajo matrimonio con la futbolista Kim Jin-kyung, mientras que a principios de este mes, la esposa de Kim Seung-gyu dio a luz a su hijo.

“Fue más que solo imaginación, fue un dolor más allá de la imaginación, pero definitivamente fue una experiencia que valió la pena ” comentó Kim Jin-kyung en su cuenta de Instagram luego de compartir fotos sobre el nacimiento de su hijo. Cabe mencionar que dentro de la foto puede verse cómo Kim Seung-gyu se encuentra dentro de la compilación mediante una videollamada, por lo que queda claro el sacrificio que tuvo que hacer el guardameta para poder disputar lo que sería su última cita mundialista.

Kim Seung-gyu buscará brillar nuevamente ante México

La Selección Mexicana tendrá un duelo clave en la segunda jornada de la fase de grupos ante Corea del Sur. Su último partido fue en un amistoso en septiembre que terminó en un emocionante 2 a 2.

Curiosamente, uno de los mejores jugadores del partido fue Kim Seung-gyu tras una importante atajada que mantuvo el empate, ya que el portero tuvo que detener un potente remate de Santiago Giménez que estuvo a nada de batir el arco surcoreano. Sin embargo, el portero asiático apareció para evitar la caída de su equipo.

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