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¿Son de peligro? Lista COMPLETA de los convocados por República Checa y sus estadísticas de juego

Los europeos serán el último rival de México en la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La lista completa de los convocados de República Checa y sus estadísticas
La lista completa de los convocados de República Checa y sus estadísticas|Crédito: @ceskarepre_cz / X

Escrito por: Rodrigo Acuña | DR

República Checa no pudo superar a Corea del Sur en su debut correspondiente a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Cayeron por 2-1 ante los asiáticos, por lo que deberán apostar al cien por ciento en sus dos próximos partidos, siendo México uno de sus rivales. Sin embargo, la derrota en el Estadio Guadalajara no significa que la selección europea deje de ser incómoda para el equipo dirigido por Javier Aguirre.

República Checa destaca por tener delanteros con gol, mediocampistas de Premier League y Ligue 1, centrales altos y una base fuerte del futbol checo. En este contexto, repasamos la lista completa de los 26 jugadores convocados a la justa veraniega y las estadísticas de cada uno de ellos en la última temporada (2025-26).

República Checa
República Checa saliendo al campo de juego del Estadio Guadalajara|Crédito: @ceskarepre_cz / X

La convocatoria completa de República Checa y sus estadísticas

JugadorPosiciónClubPaís del clubPJ 2025-26Goles / Vallas imbatidasAsistencias / Goles recibidos
Lukas HornicekPorteroSC BragaPortugal552451
Matej KovarPorteroPSV EindhovenPaíses Bajos44863
Jindrich StanekPorteroSlavia PragaRepública Checa25736
Ladislav KrejčíDefensa centralWolverhamptonInglaterra3421
Robin HranacDefensa centralHoffenheimAlemania3110
Stepan ChaloupekDefensa centralSlavia PragaRepública Checa3995
David ZimaDefensa centralSlavia PragaRepública Checa3313
Tomas HolesDefensa centralSlavia PragaRepública Checa3024
Jaroslav ZelenýDefensa centralSparta PragaRepública Checa3613
David JurásekLateral izquierdoSlavia PragaRepública Checa3416
Vladimír CoufalLateral derechoHoffenheimAlemania3519
Tomáš SoučekPivoteWest HamInglaterra4060
Michal SadílekMediocentroSlavia PragaRepública Checa3925
Lukas CervMediocentroViktoria PlzenRepública Checa4934
Hugo SochurekMediocentroSparta PragaRepública Checa902
Alexandr SojkaMediocentroViktoria PlzenRepública Checa3843
Vladimír DaridaMediocentroHradec KraloveRepública Checa35126
David DouderaInterior derechoSlavia PragaRepública Checa2915
Pavel SulcMediocentro ofensivoOlympique LyonFrancia421510
Denis VisinskyMediocentro ofensivoViktoria PlzenRepública Checa4193
Lukas ProvodExtremo izquierdoSlavia PragaRepública Checa39813
Patrik SchickDelantero centroBayer LeverkusenAlemania42224
Adam HlozekDelantero centroHoffenheimAlemania600
Mojmír ChytilDelantero centroSlavia PragaRepública Checa37141
Jan KuchtaDelantero centroSparta PragaRepública Checa451511
Tomas ChoryDelantero centroSlavia PragaRepública Checa33176

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Patrik Schick, la gran amenaza ofensiva para México

El nombre que más debe seguir México es el de Patrik Schick. El delantero del Bayer Leverkusen es la principal referencia ofensiva de República Checa y llega a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ como uno de los jugadores con más peso internacional dentro de la convocatoria.

Schick no solo aporta presencia física en el área. También tiene experiencia en partidos grandes, buen juego aéreo y capacidad para definir con pocos toques. Durante la temporada 2025-26, el atacante registró 42 partidos, 22 goles y 4 asistencias a nivel clubes.

Para México, el reto estará en no permitirle recibir cómodo dentro del área. Chequia suele encontrar peligro con centros laterales, segundas jugadas y balones detenidos. En ese contexto, Schick aparece como el futbolista más peligroso del rival europeo.

Patrik Schick, jugador de Chequia
Patrik Schick, jugador de Chequia|Crédito: @ceskarepre_cz / X

Cómo llega Chequia tras perder ante Corea del Sur

República Checa llega con dudas después de perder 2-1 ante Corea del Sur en su debut dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El equipo europeo no pudo sostener el ritmo del partido y terminó golpeado por un gol en los minutos finales.

Aun así, Chequia dejó una señal de alerta para México. Su gol fue convertido por Ladislav Krejčí, defensor central y capitán del equipo, lo que confirma uno de sus principales recursos: el balón parado. El conjunto checo tiene altura, centrales fuertes y varios jugadores con buen remate de cabeza.

La derrota no elimina su peligro. Al contrario, puede obligarlo a jugar contra México con mayor urgencia. Chequia necesita puntos para seguir con vida en el Grupo A y eso puede convertir el partido en un duelo más físico, cerrado y con menos margen de error.

Cuándo juega República Checa contra México

República Checa forma parte del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 20260™ junto a México, Corea del Sur y Sudáfrica. El cruce ante la Selección Mexicana aparece como uno de los partidos clave para definir el futuro de ambos equipos en la primera fase.

Resulta que ambas escuadras se verán las caras el miércoles 24 de junio para cerrar el grupo. Será por la tercera jornada y se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de México, sitio donde la Selección Nacional consiguió su triunfo debut. El duelo está programado para comenzar a las 19:00 horas (tiempo central) y definirá el primer grupo del torneo.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La mejor televisora del país transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo los tres juegos del combinado nacional en Fase de Grupos, duelos de alto impacto como Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal, además de partidos de dieciseisavos, octavos, cuartos, las dos semifinales y la gran final del torneo.

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