¿Son de peligro? Lista COMPLETA de los convocados por República Checa y sus estadísticas de juego
Los europeos serán el último rival de México en la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
República Checa no pudo superar a Corea del Sur en su debut correspondiente a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Cayeron por 2-1 ante los asiáticos, por lo que deberán apostar al cien por ciento en sus dos próximos partidos, siendo México uno de sus rivales. Sin embargo, la derrota en el Estadio Guadalajara no significa que la selección europea deje de ser incómoda para el equipo dirigido por Javier Aguirre.
República Checa destaca por tener delanteros con gol, mediocampistas de Premier League y Ligue 1, centrales altos y una base fuerte del futbol checo. En este contexto, repasamos la lista completa de los 26 jugadores convocados a la justa veraniega y las estadísticas de cada uno de ellos en la última temporada (2025-26).
La convocatoria completa de República Checa y sus estadísticas
|Jugador
|Posición
|Club
|País del club
|PJ 2025-26
|Goles / Vallas imbatidas
|Asistencias / Goles recibidos
|Lukas Hornicek
|Portero
|SC Braga
|Portugal
|55
|24
|51
|Matej Kovar
|Portero
|PSV Eindhoven
|Países Bajos
|44
|8
|63
|Jindrich Stanek
|Portero
|Slavia Praga
|República Checa
|25
|7
|36
|Ladislav Krejčí
|Defensa central
|Wolverhampton
|Inglaterra
|34
|2
|1
|Robin Hranac
|Defensa central
|Hoffenheim
|Alemania
|31
|1
|0
|Stepan Chaloupek
|Defensa central
|Slavia Praga
|República Checa
|39
|9
|5
|David Zima
|Defensa central
|Slavia Praga
|República Checa
|33
|1
|3
|Tomas Holes
|Defensa central
|Slavia Praga
|República Checa
|30
|2
|4
|Jaroslav Zelený
|Defensa central
|Sparta Praga
|República Checa
|36
|1
|3
|David Jurásek
|Lateral izquierdo
|Slavia Praga
|República Checa
|34
|1
|6
|Vladimír Coufal
|Lateral derecho
|Hoffenheim
|Alemania
|35
|1
|9
|Tomáš Souček
|Pivote
|West Ham
|Inglaterra
|40
|6
|0
|Michal Sadílek
|Mediocentro
|Slavia Praga
|República Checa
|39
|2
|5
|Lukas Cerv
|Mediocentro
|Viktoria Plzen
|República Checa
|49
|3
|4
|Hugo Sochurek
|Mediocentro
|Sparta Praga
|República Checa
|9
|0
|2
|Alexandr Sojka
|Mediocentro
|Viktoria Plzen
|República Checa
|38
|4
|3
|Vladimír Darida
|Mediocentro
|Hradec Kralove
|República Checa
|35
|12
|6
|David Doudera
|Interior derecho
|Slavia Praga
|República Checa
|29
|1
|5
|Pavel Sulc
|Mediocentro ofensivo
|Olympique Lyon
|Francia
|42
|15
|10
|Denis Visinsky
|Mediocentro ofensivo
|Viktoria Plzen
|República Checa
|41
|9
|3
|Lukas Provod
|Extremo izquierdo
|Slavia Praga
|República Checa
|39
|8
|13
|Patrik Schick
|Delantero centro
|Bayer Leverkusen
|Alemania
|42
|22
|4
|Adam Hlozek
|Delantero centro
|Hoffenheim
|Alemania
|6
|0
|0
|Mojmír Chytil
|Delantero centro
|Slavia Praga
|República Checa
|37
|14
|1
|Jan Kuchta
|Delantero centro
|Sparta Praga
|República Checa
|45
|15
|11
|Tomas Chory
|Delantero centro
|Slavia Praga
|República Checa
|33
|17
|6
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Patrik Schick, la gran amenaza ofensiva para México
El nombre que más debe seguir México es el de Patrik Schick. El delantero del Bayer Leverkusen es la principal referencia ofensiva de República Checa y llega a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ como uno de los jugadores con más peso internacional dentro de la convocatoria.
Schick no solo aporta presencia física en el área. También tiene experiencia en partidos grandes, buen juego aéreo y capacidad para definir con pocos toques. Durante la temporada 2025-26, el atacante registró 42 partidos, 22 goles y 4 asistencias a nivel clubes.
Para México, el reto estará en no permitirle recibir cómodo dentro del área. Chequia suele encontrar peligro con centros laterales, segundas jugadas y balones detenidos. En ese contexto, Schick aparece como el futbolista más peligroso del rival europeo.
Cómo llega Chequia tras perder ante Corea del Sur
República Checa llega con dudas después de perder 2-1 ante Corea del Sur en su debut dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El equipo europeo no pudo sostener el ritmo del partido y terminó golpeado por un gol en los minutos finales.
Aun así, Chequia dejó una señal de alerta para México. Su gol fue convertido por Ladislav Krejčí, defensor central y capitán del equipo, lo que confirma uno de sus principales recursos: el balón parado. El conjunto checo tiene altura, centrales fuertes y varios jugadores con buen remate de cabeza.
La derrota no elimina su peligro. Al contrario, puede obligarlo a jugar contra México con mayor urgencia. Chequia necesita puntos para seguir con vida en el Grupo A y eso puede convertir el partido en un duelo más físico, cerrado y con menos margen de error.
Náš první zápas na mistrovství s Jižní Koreou končí porážkou 1:2. pic.twitter.com/D7rPI39H8h— Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 12, 2026
Cuándo juega República Checa contra México
República Checa forma parte del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 20260™ junto a México, Corea del Sur y Sudáfrica. El cruce ante la Selección Mexicana aparece como uno de los partidos clave para definir el futuro de ambos equipos en la primera fase.
Resulta que ambas escuadras se verán las caras el miércoles 24 de junio para cerrar el grupo. Será por la tercera jornada y se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de México, sitio donde la Selección Nacional consiguió su triunfo debut. El duelo está programado para comenzar a las 19:00 horas (tiempo central) y definirá el primer grupo del torneo.
TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS
La mejor televisora del país transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo los tres juegos del combinado nacional en Fase de Grupos, duelos de alto impacto como Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal, además de partidos de dieciseisavos, octavos, cuartos, las dos semifinales y la gran final del torneo.