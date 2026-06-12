¿Son de peligro? Lista COMPLETA de los convocados por República Checa y sus estadísticas de juego

República Checa no pudo superar a Corea del Sur en su debut correspondiente a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Cayeron por 2-1 ante los asiáticos, por lo que deberán apostar al cien por ciento en sus dos próximos partidos, siendo México uno de sus rivales. Sin embargo, la derrota en el Estadio Guadalajara no significa que la selección europea deje de ser incómoda para el equipo dirigido por Javier Aguirre.

República Checa destaca por tener delanteros con gol, mediocampistas de Premier League y Ligue 1, centrales altos y una base fuerte del futbol checo. En este contexto, repasamos la lista completa de los 26 jugadores convocados a la justa veraniega y las estadísticas de cada uno de ellos en la última temporada (2025-26).

República Checa saliendo al campo de juego del Estadio Guadalajara|Crédito: @ceskarepre_cz / X

La convocatoria completa de República Checa y sus estadísticas

Jugador Posición Club País del club PJ 2025-26 Goles / Vallas imbatidas Asistencias / Goles recibidos Lukas Hornicek Portero SC Braga Portugal 55 24 51 Matej Kovar Portero PSV Eindhoven Países Bajos 44 8 63 Jindrich Stanek Portero Slavia Praga República Checa 25 7 36 Ladislav Krejčí Defensa central Wolverhampton Inglaterra 34 2 1 Robin Hranac Defensa central Hoffenheim Alemania 31 1 0 Stepan Chaloupek Defensa central Slavia Praga República Checa 39 9 5 David Zima Defensa central Slavia Praga República Checa 33 1 3 Tomas Holes Defensa central Slavia Praga República Checa 30 2 4 Jaroslav Zelený Defensa central Sparta Praga República Checa 36 1 3 David Jurásek Lateral izquierdo Slavia Praga República Checa 34 1 6 Vladimír Coufal Lateral derecho Hoffenheim Alemania 35 1 9 Tomáš Souček Pivote West Ham Inglaterra 40 6 0 Michal Sadílek Mediocentro Slavia Praga República Checa 39 2 5 Lukas Cerv Mediocentro Viktoria Plzen República Checa 49 3 4 Hugo Sochurek Mediocentro Sparta Praga República Checa 9 0 2 Alexandr Sojka Mediocentro Viktoria Plzen República Checa 38 4 3 Vladimír Darida Mediocentro Hradec Kralove República Checa 35 12 6 David Doudera Interior derecho Slavia Praga República Checa 29 1 5 Pavel Sulc Mediocentro ofensivo Olympique Lyon Francia 42 15 10 Denis Visinsky Mediocentro ofensivo Viktoria Plzen República Checa 41 9 3 Lukas Provod Extremo izquierdo Slavia Praga República Checa 39 8 13 Patrik Schick Delantero centro Bayer Leverkusen Alemania 42 22 4 Adam Hlozek Delantero centro Hoffenheim Alemania 6 0 0 Mojmír Chytil Delantero centro Slavia Praga República Checa 37 14 1 Jan Kuchta Delantero centro Sparta Praga República Checa 45 15 11 Tomas Chory Delantero centro Slavia Praga República Checa 33 17 6

TE PUEDE INTERESAR:



Patrik Schick, la gran amenaza ofensiva para México

El nombre que más debe seguir México es el de Patrik Schick. El delantero del Bayer Leverkusen es la principal referencia ofensiva de República Checa y llega a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ como uno de los jugadores con más peso internacional dentro de la convocatoria.

Schick no solo aporta presencia física en el área. También tiene experiencia en partidos grandes, buen juego aéreo y capacidad para definir con pocos toques. Durante la temporada 2025-26, el atacante registró 42 partidos, 22 goles y 4 asistencias a nivel clubes.

Para México, el reto estará en no permitirle recibir cómodo dentro del área. Chequia suele encontrar peligro con centros laterales, segundas jugadas y balones detenidos. En ese contexto, Schick aparece como el futbolista más peligroso del rival europeo.

Patrik Schick, jugador de Chequia|Crédito: @ceskarepre_cz / X

Cómo llega Chequia tras perder ante Corea del Sur

República Checa llega con dudas después de perder 2-1 ante Corea del Sur en su debut dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El equipo europeo no pudo sostener el ritmo del partido y terminó golpeado por un gol en los minutos finales.

Aun así, Chequia dejó una señal de alerta para México. Su gol fue convertido por Ladislav Krejčí, defensor central y capitán del equipo, lo que confirma uno de sus principales recursos: el balón parado. El conjunto checo tiene altura, centrales fuertes y varios jugadores con buen remate de cabeza.

La derrota no elimina su peligro. Al contrario, puede obligarlo a jugar contra México con mayor urgencia. Chequia necesita puntos para seguir con vida en el Grupo A y eso puede convertir el partido en un duelo más físico, cerrado y con menos margen de error.

Náš první zápas na mistrovství s Jižní Koreou končí porážkou 1:2. pic.twitter.com/D7rPI39H8h — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 12, 2026

Cuándo juega República Checa contra México

República Checa forma parte del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 20260™ junto a México, Corea del Sur y Sudáfrica. El cruce ante la Selección Mexicana aparece como uno de los partidos clave para definir el futuro de ambos equipos en la primera fase.

Resulta que ambas escuadras se verán las caras el miércoles 24 de junio para cerrar el grupo. Será por la tercera jornada y se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de México, sitio donde la Selección Nacional consiguió su triunfo debut. El duelo está programado para comenzar a las 19:00 horas (tiempo central) y definirá el primer grupo del torneo.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La mejor televisora del país transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo los tres juegos del combinado nacional en Fase de Grupos, duelos de alto impacto como Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal, además de partidos de dieciseisavos, octavos, cuartos, las dos semifinales y la gran final del torneo.