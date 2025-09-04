El día que Cristiano Ronaldo podría pisar México para jugar futbol: un sueño para muchos

El posible partido entre México y Portugal tiene una razón fundamental para los fanáticos del futbol: La participación de Cristiano Ronaldo en la inauguración del Estadio Azteca. Hace un par de días se dio a conocer que “El Bicho” sería el encargado reabrir las puertas del Coloso de Santa Úrsula. Aunque la fecha aún no es oficial, el duelo se podría dar en marzo, cuando los lusos ya tengan su boleto a la Copa del Mundo.

Aún falta el anunció oficial, pero el rumor está tomando mucha fuerza. Cristiano Ronaldo no ha enfrentado en muchas ocasiones a México. “El Comandante” y el equipo tricolor solamente se han enfrentado en una ocasión. En la Copa Confederaciones en el 2017, el resultado fue un 2-2. En esa misma edición Portugal y la Selección Azteca se volvieron a enfrentar, pero ya sin CR7, quien pidió un permiso especial para no terminar el campeonato.

México puede presumir que es una de las selecciones a las que Cristiano Ronaldo no les ha podido hacer gol. De todos los combinados nacionales a los que ha enfrentado “El Bicho”, le ha marcado a 48. Hay que recordar que “CR7" es el máximo anotador del mundo y el gran referente de Portugal al ataque. Los ha llevado a ganar una Eurocopa (2016) y dos Nations League (2019 y 2025).

Selecciones a las que CR7 ha anotado más

Luxemburgo – 11

Lituania – 7

Suecia – 7

Hungría – 6

Andorra – 6

¿Cristiano Ronaldo llega al Mundial del 2026?

Uno de los sueños de Cristiano Ronaldo es poder jugar el Mundial de Norteamérica en 2026. El futbolista portugués a sus 40 años de edad sabe que puede ser posible. En diversas entrevistas no ha querido responder nada sobre su retiro o su continuidad en el campo de juego. En estos momentos se enfoca en conseguir 1,000 goles y en seguir su carrera en Arabia con el Al-Nassr, equipo con el que no ha podido salir campeón pese a las grandes contrataciones.

“No sería justo por mi parte decir que me falta un Mundial para afirmar que he tenido éxito en mi carrera. Cuando el próximo Mundial llegue, si estoy todavía en forma física y mental y, si la selección necesita de mis servicios, estaré disponible para ello”, dijo en junio de 2025 Cristiano Ronaldo.