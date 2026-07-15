¿Uno, dos o más? Cruz Azul ya sabe cuántos partidos podría jugar en Querétaro

A unos días del arranque del Torneo Apertura 2026, Cruz Azul sigue sin tener certeza absoluta sobre cuál será su casa durante las primeras semanas del campeonato. Aunque la Liga MX ya confirmó que el duelo frente a Puebla se disputará en el Estadio Corregidora, la gran incógnita ahora es otra: ¿cuántos partidos terminará jugando La Máquina en Querétaro?

Te puede interesar: ¿César Montes reforzará a Cruz Azul? Este es el detalle desmotivador que complica el fichaje

Todo comenzó después de que el Estadio Ciudad de los Deportes no recibiera la autorización de la Liga MX para albergar el primer compromiso como local del conjunto celeste, debido a que el estado de la cancha no cumplió con las condiciones necesarias para recibir actividad oficial.

Esto obligó al club a buscar una sede alterna y la elegida fue el Estadio Corregidora, inmueble que abrirá sus puertas para recibir al equipo cementero en el inicio del torneo.

Cruz Azul conquista CU y vence a Pumas en una Final inolvidable

Cruz Azul contempla un segundo partido en Querétaro

De acuerdo a fuentes cercanas a La Máquina, dentro de la planeación de Cruz Azul lo más probable es que se dispute también el segundo partido como local en el Estadio Corregidora.

La decisión dependerá exclusivamente de la evolución de los trabajos sobre el césped del Ciudad de los Deportes y de la inspección que realice la Liga MX antes de la siguiente revisión.

En caso de que el inmueble capitalino todavía no cumpla con los requisitos establecidos, La Máquina volvería a presentarse en Querétaro antes de regresar definitivamente a la Ciudad de México.

Te puede interesar: OFICIAL: Cruz Azul regresará como local a histórico estadio 38 años después

¿Qué partidos podrían jugarse en el Estadio Corregidora?

Por ahora, el único compromiso confirmado es el correspondiente a la Jornada 2, cuando Cruz Azul reciba a Puebla el próximo 21 de julio.

El segundo escenario involucra el partido de la Jornada 3, programado para el 1 de agosto, que todavía no tiene sede definitiva. Si la cancha del Ciudad de los Deportes no obtiene el visto bueno, ese encuentro también se trasladaría también al Estadio Corregidora.

En caso de que eso ocurra, el esperado regreso de Cruz Azul al Ciudad de los Deportes se aplazaría hasta la Jornada 5, cuando reciba al Atlas.