¿César Montes reforzará a Cruz Azul? Este es el detalle desmotivador que complica el fichaje

César Montes sigue siendo uno de los 6 posibles refuerzos de Cruz Azul para el Apertura 2026. Sin embargo, cuando parecía que La Máquina cerraría el fichaje que tanto quería, surgió un obstáculo que frenó las negociaciones. La situación genera incertidumbre entre los aficionados que esperan ver al defensor con la playera celeste.

El central mexicano ya tendría un acuerdo total con Cruz Azul y habría aceptado las condiciones que le ofreció el club. Incluso, distintos reportes señalan que La Máquina está dispuesta a convertirlo en uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla. Aun así, la transferencia todavía está lejos de concretarse por culpa del Lokomotiv Moscú, su equipo en Rusia.

El detalle que complica la llegada de César Montes a Cruz Azul

El principal problema se encuentra en las negociaciones con el Lokomotiv de Moscú. De acuerdo con diversos reportes, Cruz Azul presentó una primera oferta cercana a los 8 millones de dólares entre cantidades fijas y variables. La propuesta fue rechazada por el club ruso.

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La postura del Lokomotiv cambió después de la participación de Montes en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Se cree que desde Rusia consideran que el valor del defensor aumentó tras sus actuaciones con la Selección Mexicana y entiende que la cifra presentada por Cruz Azul ya no refleja el precio actual del jugador.

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Cruz Azul ya trabaja en una nueva propuesta

Pese a la negativa inicial, las negociaciones no están rotas. La directiva cementera mantiene a Montes como prioridad para reforzar la defensa y ya prepara una segunda oferta con mejores condiciones económicas para intentar convencer a los rusos.

Además, el representante del futbolista viajaría a Rusia en los próximos días para sostener conversaciones con los directivos del Lokomotiv. La intención es acercar posiciones y facilitar una salida que beneficie a las todas partes de la operación.

El interés de Europa por César Montes agrega presión a la negociación

Mientras Cruz Azul busca destrabar el fichaje, surgieron reportes sobre sondeos desde clubes de la Premier League y la Serie A. Aunque no se dieron a conocer nombres específicos, esas consultas refuerzan la percepción de que Montes sigue teniendo mercado en Europa.

Por ahora, el acuerdo entre el jugador y Cruz Azul estaría cerrado. Sin embargo, el fichaje depende de un factor clave: que el Lokomotiv acepte una nueva oferta por Montes. Hasta que eso ocurra, la llegada del defensor mexicano a La Noria seguirá siendo una posibilidad y no una realidad.

