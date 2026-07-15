Cruz Azul podría cerrar el mercado con 6 FICHAJES para el Apertura 2026

La Máquina de Cruz Azul podría tener uno de los mercados de transferencias más importantes de los últimos años, pues una vez terminada la participación de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026 han comenzado a reactivarse las conversaciones entre la directiva celeste y algunos jugadores.

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En estos momentos, Cruz Azul únicamente ha confirmado el refuerzo de Juan José Calero, quien podría llegar al equipo de Expansión, y está muy cerca de cerrar el fichaje de Alan Montes; sin embargo, estos no serían los únicos elementos que el club podría traer para el Apertura 2026.

¿Qué otros jugadores piensa fichar Cruz Azul para el siguiente torneo?

César Montes : El insider Ike Carrera mencionó que las conversaciones entre la directiva de Cruz Azul y el entorno de César Montes se reactivaron después de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ante ello, todo indica que es cuestión de tiempo para que el Cachorro se convierta en refuerzo celeste.

: El insider Ike Carrera mencionó que las conversaciones entre la directiva de se reactivaron después de la Ante ello, todo indica que es cuestión de tiempo para que el Cachorro se convierta en refuerzo celeste. Julián Araujo: El mexico-americano es una de las opciones que Cruz Azul tiene para reforzar la lateral por derecha, una de sus posiciones más importantes. Se sabe, además, que el club tiene un plan B en caso de que este no se concrete.

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Juan Brunetta : Distintos medios han informado que las charlas entre Cruz Azul y Juan Brunetta van por excelente camino, por lo que la directiva celeste únicamente estaría esperando vender a un NFM para confirmar la llegada del elemento argentino.

: Distintos medios han informado que las charlas entre van por excelente camino, por lo que la directiva celeste únicamente estaría esperando vender a un NFM para confirmar la llegada del elemento argentino. Centro delantero: Hasta el momento no existe un nombre concreto; sin embargo, es una realidad que Cruz Azul también busca reforzar este apartado, sobre todo, ante la posible salida de Gabriel Fernández.

¿Qué jugadores podrían salir de Cruz Azul?

Si bien hasta el momento no existen ofertas formales por él, todo haría indicar que Erik Lira sería uno de los elementos que deje Cruz Azul antes del Apertura 2026. Junto a él, futbolistas como Christian Eberé y Gonzalo Piovi también suenan para abandonar La Noria.