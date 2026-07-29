Cruz Azul envía millonaria oferta para comprar a César Montes y esto es lo que se sabe

Cruz Azul dio un paso importante en el mercado de fichajes con una propuesta para incorporar a César Montes, referente de la Selección Nacional de México. La oferta ya fue presentada al club dueño de su carta, aunque todavía existe una diferencia económica que mantiene la negociación abierta y sin una resolución definitiva.

Mientras La Máquina podría tener una fuerte baja, Cruz Azul envió una oferta formal de 7 millones de euros más bonos al Lokomotiv de Moscú para intentar fichar a César Montes, el defensor mexicano. Se trata del primer acercamiento oficial entre ambas instituciones durante el actual mercado de transferencias.

|Instagram: César Montes

¿Qué respondieron de Rusia a la oferta de Cruz Azul por César Montes?

De acuerdo con la información del periodista Ike Carrera, el club ruso respondió fijando una postura cercana a los 10 millones de euros como base para negociar la salida del central. La distancia entre ambas cifras impide que exista un acuerdo por ahora, aunque las conversaciones continúan.

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El Lokomotiv mantiene disposición para seguir dialogando con Cruz Azul. La directiva celeste buscará reducir la diferencia económica o encontrar una fórmula que acerque las posturas mediante bonos o variables para lograr el traspaso de Montes.

El paso del capitán de la Selección Mexicana por Europa

César Montes construyó una trayectoria destacada antes de llegar al futbol ruso. Debutó con Rayados de Monterrey en 2015 y fue parte del equipo que conquistó títulos de la Liga BBVA MX y de la Liga de Campeones de la Concacaf. Posteriormente dio el salto al futbol europeo para jugar con Espanyol y Almería en España.

En 2024 fue transferido al Lokomotiv de Moscú, donde se consolidó como titular en la defensa. Su rendimiento también le permitió mantenerse como una pieza importante de la Selección Mexicana, jugando la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

César Montes, jugador de Lokomotiv de Moscú|Crédito: Lokomotiv

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César Montes podría reunirse con su hermano en Cruz Azul

Mientras la negociación sigue su curso, Cruz Azul ya incorporó a Alan Montes, hermano menor de César. El defensor se integró recientemente al plantel y comenzó a trabajar con el cuerpo técnico. Su llegada añade un elemento emocional a las conversaciones, aunque el fichaje de César todavía depende del acuerdo económico entre ambos clubes.

