Cruz Azul lo confirma; esto es lo que debe pasar para cerrar el fichaje de Juan Brunetta

Mucho se ha hablado respecto a la posibilidad de que Cruz Azul saque la casa por la ventana en este mercado de transferencias luego del rumor que indica que uno de sus objetivos es nada más y nada menos que Juan Brunetta, quien actualmente juega para los Tigres de la UANL.

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Juan Brunetta es uno de los mejores jugadores que existen en la Liga BBVA MX, hecho que se reflejó en el último tiempo que estuvo en la Sultana del Norte. Ante tal situación, en los próximos párrafos conocerás qué necesita hacer Cruz Azul para poder ficharlo pronto.

¿Qué necesita Cruz Azul para fichar a Juan Bronetta?

El insider Ike Carrera dejó entrever que Cruz Azul tiene como objetivo principal hacerse con Juan Brunetta en este mercado de fichajes para, así, reforzar aún más su centro del campo, aunque vale decir que hasta ahora ninguna de las instituciones ha mostrado su postura al respecto.

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Eso sí, para que el actual campeón del futbol mexicano pueda hacerse con el elemento argentino tiene que, primero, deslindarse de un jugador no formado en México para darle la posibilidad al sudamericano de poder integrarse a la comunidad celeste de cara a la próxima temporada.

Bajo este contexto, existen algunos nombres que suenan para dejar Cruz Azul de cara a los próximos días. Un elemento que podría abandonar a la institución es el Toro Fernández, aunque otro futbolista que también suena para abandonar la Noria es Gonzalo Piovi, defensor argentino.

¿Cuándo y contra quien juega Cruz Azul en la Jornada 2 del Clausura 2026?

Prepárate, pues el partido está más cerca que nunca. Después de hacer su debut en el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, Cruz Azul volverá a la capital del país para enfrentar la fecha 2 ante la Franja del Puebla, en duelo programado para este martes en el Estadio Banorte.