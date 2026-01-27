Jugador de 61 millones sonaba para Cruz Azul como su as bajo la manga, pero pasó algo horrible

Cruz Azul aún no se retira del mercado de fichajes, mucho menos después de conocer que Miguel Ángel Borja fichó por el Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos y que desestimó el interés de los azules. Uno de los deseos de Nicolás Larcamón es reforzar la delantera con un jugador desequilibrante, precisamente que pueda desempeñarse en las bandas. El nombre que más interesó en La Noria es el de Edwuin Cetré, jugador de Estudiantes de Argentina.

El extremo colombiano de 28 años fue figura del equipo campeón del futbol argentino durante el semestre pasado y, según diversos reportes, su nombre estaba en carpeta de Cruz Azul para reforzar la delantera de cara al Clausura 2026. No obstante, una noticia de última hora acaba de derrumbar el sueño celeste: Cetré está a una firma de ser nuevo jugador de Athletico Paranaense de Brasil.

Edwuin Cetré se escapa de las manos de Cruz Azul

Medios brasileños aseguran que el ex Santos Laguna está cerca de ser nuevo refuerzo del Paranaense por una cifra que será histórica para el club brasileño. Y es que estarían dispuestos a pagar 6 millones de dólares por el 50% de los derechos económicos de Cetré, cifra que supera cualquier compra realizada por la institución de Curitiba. El acuerdo no está cerrado, pero es cuestión de tiempo para que el club haga oficial su contratación.

Cruz Azul aún no se retira del mercado

Si bien restan dos semanas para que el mercado de la Liga BBVA MX cierre sus puertas, la directiva de La Máquina no tiene intenciones de retirarse de las negociaciones. Ahora mismo, la energía está puesta en encontrar un delantero centro que pueda pelear el puesto con Gabriel Fernández y, ante la baja de Borja, el nombre que más ha cobrado fuerza durante estos últimos días es el de Henry Martín, futbolista del América.

Sin embargo, Carlos Córdova, ex jefe de prensa de Cruz Azul, reveló que su acercamiento a La Noria se trataría de una jugada por parte de su agente y no tanto por un deseo de la institución cementera. De todos modos, la directiva azul mantiene a Henry Martín como una “oportunidad de mercado”, pero está lejos de ser la primera opción para reforzar el ataque del equipo de Larcamón.

Cabe destacar que la misma fuente reveló que Cruz Azul tiene a dos delanteros en carpeta para reforzar el ataque y ambos serían sudamericanos. Los nombres no fueron revelados, pero en los últimos días se pudo dar a conocer que Rafael Santos Borré, colombiano del Internacional de Porto Alegre, fue vinculado a La Máquina. De momento, solo se trata de rumores y aún no ha habido movimientos oficiales por este delantero ni otro jugador.