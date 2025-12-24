¡Alerta Cruz Azul! Estos son los 3 equipos que le quieren quitar a Edwuin Cetré

Cruz Azul quiere dar el golpe sobre la mesa en el Clausura 2026 y, tras confirmarse la contratación de Miguel Ángel Borja como agente libre, la directiva cementera va a por más y el nombre de Edwuin Cetré ha comenzado a sonar fuerte para llegar a La Máquina en el próximo libro de pases. El campeón del futbol argentino con Estudiantes de La Plata fue de los jugadores más destacados, pero desde La Noria no lo tendrán fácil: tres equipos buscan su fichaje.

Los equipos que quieren a Edwuin Cetré, además de Cruz Azul

Ya es un hecho que Cetré dejará Argentina tras coronarse campeón, sin embargo, su futuro aún no es claro. Reportes indican que Botafogo, equipo que será dirigido por Martín Anselmi , está interesado en su fichaje. Pero al club brasileño hay que sumar otros dos equipos provenientes de España: Sevilla y Rayo Vallecano. Sin lugar a dudas, el extremo de 27 años es uno de los jugadores más buscados del mercado invernal.

Lo que se sabe del interés de Cruz Azul sobre Edwuin Cetré

Según la información que compartió la periodista Ángela Lerena en TNT Sports Argentina, la directiva de La Máquina realizó un sondeo por Edwuin Cetré. El interés fue mencionado en la previa del Trofeo de Campeones del futbol argentino, donde Estudiantes se coronó campeón al vencer a Platense. Rápidamente, los dichos generaron repercusión en Cruz Azul, aunque de momento no habría una oferta formal por el atacante colombiano.

El precio de Edwuin Cetré en el mercado

De acuerdo a Transfermarkt, sitio especializado en transferencias, el futbolista de Estudiantes tiene un valor de mercado de 3 millones de euros, una cifra media para el futbol mexicano. Sin embargo, su contrato tendría una cláusula de salida de 6 millones, monto que los argentinos solicitarían aproximadamente para dar luz verde a su salida.

Edwuin Cetré ya tiene experiencia en la Liga BBVA MX

Quizás muchos no lo recuerden, pero Cetré ya pasó por el futbol mexicano hace unos años. El extremo arribó a la Liga BBVA MX en el año 2017, luego de que Santos Laguna apostara fuerte por él, pues en ese momento, tenía 19 años recién cumplidos y llegaba como una promesa a foguearse en las fuerzas básicas del conjunto lagunero.

Con buenos rendimientos en la cantera, Cetré tuvo la oportunidad de oro al debutar en el primer equipo durante el Clausura 2018. Sin embargo, el colombiano aún era muy joven y no había desarrollado su estilo futbolístico, por lo que terminó jugando 18 partidos antes de que quedara libre. Durante su paso por Santos, acumuló un gol y una asistencia, por lo que su estancia en la Liga BBVA MX no fue recordada.