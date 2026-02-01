Las Chivas de Gabriel Milito lograron una hazaña que no sucedía desde hace 16 años
El conjunto rojiblanco derrotó por 3-2 a Atlético San Luis e igualó una marca que no se repetía desde el Bicentenario 2010
Chivas sigue siendo el superlíder del Clausura 2026 luego de un inicio perfecto, que coloca a Gabriel Milito como el principal responsable de este gran momento del equipo. El Guadalajara logró derrotar por 3-2 a Atlético San Luis en condición de visitante y consumó un arranque perfecto: 4 partidos jugados y 4 victorias. Con este resultado, los rojiblancos consiguieron igualar una hazaña que no se repetía hace más de 16 años.
Resulta que Chivas no lograba hilar cuatro triunfos consecutivos desde el Bicentenario 2010, torneo en el que logró estirar dicha racha hasta los 8 encuentros en fila. Aquel Guadalajara dirigido por José Luis “El Güero” Real cuenta con el mejor inicio en la historia de la institución desde que la Liga BBVA MX comenzó a jugarse con torneos cortos. Una hazaña que demuestra el potencial que tiene el equipo de Milito.
Chivas y su desempeño durante el Bicentenario 2010
En ese momento, Chivas contaba con la presencia de Javier “Chicharito” Hernández en su delantera, futbolista que consiguió ganar el campeonato de goleo con 10 anotaciones durante la fase regular.
Aquel equipo rojiblanco logró derrotar a Toluca, Tigres, Estudiantes Tecos, Querétaro, Atlante, Pachuca, Puebla y Atlético de San Luis durante los primeros ocho compromisos, pero, posteriormente, su racha acabaría al enfrentarse a Jaguares de Chiapas.
A pesar de que Chivas tuvo un arranque demoledor, siendo el candidato número uno a quedarse con el título de la Liga BBVA MX, los rojiblancos fueron eliminados de forma sorpresiva en los cuartos de final ante Monarcas Morelia.
Las figuras más destacadas del Chivas de Milito
El entrenador argentino supo armar un equipo competitivo que buscará pelear todos los frentes durante este 2026. Cuenta con jugadores experimentados y de recorrido en la Selección Mexicana como Raúl “Tala” Rangel, Luis Romo y Roberto “Piojo” Alvarado, además de aprovechar el buen pasar de futbolistas jóvenes como Armando “Hormiga” González, Brian Gutiérrez y Efraín Álvarez.
Chivas buscará estirar la buena racha en la Jornada 5
Con 12 puntos y siendo el único líder del campeonato, el Guadalajara buscará mantener esta increíble racha en la próxima fecha. Los dirigidos por Milito se enfrentarán a Mazatlán en condición de visitante, el próximo viernes 6 de febrero. El partido está estipulado para que comience a las 21:06 horas (tiempo Centro de México) y será el choque previo al Clásico Nacional que se jugará en la Jornada 6.