¡El pasado de cada jugador! Por esta contundente razón Cruz Azul perdió con Flamengo en el Derbi de las Américas
El equipo de Nicolás Larcamón no pudo contra los sudamericanos y fueron eliminados de la Copa Intercontinental 2025; la diferencia entre plantillas es clara
El año de Cruz Azul llegó a su fin luego de no poder superar a Flamengo en el Derbi de las Américas y así clasificar a las semifinales de la Copa Intercontinental 2025. La Máquina dio pelea hasta el final, pero la jerarquía de los sudamericanos tuvo un mayor peso en el partido y Nicolás Larcamón regresará a México junto con su plantel con las manos vacías. Sin embargo, lo cierto es que el conjunto brasileño tiene un equipo mucho más experimentado.
La experiencia de Flamengo vs Cruz Azul
Los jugadores de Cruz Azul vienen de equipos como Monterrey, Pumas, Newell’s, Racing, Defensa y Justicia, Necaxa, Tijuana y Ajax, siendo este último el único club europeo. Si bien es cierto que sus futbolistas han demostrado un buen nivel, mayormente tienen experiencia dentro de la Liga BBVA MX y Sudamérica. Con la plantilla de Flamengo ocurre totalmente lo contrario.
La gran mayoría de los jugadores del equipo brasileño han pasado por clubes de otro calibre como Arsenal de Inglaterra, Atlético Madrid, Juventus, Boca Juniors, Galatasaray, Santos, Cruzeiro, RB Bragantino y Dinamo Moscú. La plantilla de Flamengo tiene más roce internacional, habiendo disputado los torneos más importantes de cada continente y esto quedó demostrado en el terreno de juego.
Mais uma taça! 🏆
Flamengo y su banquillo de élite
Además de tener un once titular de ensueño, Flamengo cuenta con un banquillo de clase mundial que cualquier equipo latinoamericano desearía tener. Entre los nombres más destacados se encuentran Saúl Ñíguez (ex Atlético Madrid), Danilo (ex Manchester City, Real Madrid y Juventus), Emerson Royal (ex FC Barcelona y Tottenham), Everton (ex Benfica), Gonzalo Plata (ex Sporting de Lisboa) y Nicolás De La Cruz (ex River Plate).
🇲🇽🇧🇷 Los mejores equipos donde han jugado los futbolistas de Cruz Azul y Flamengo
📌 Cruz Azul
Sus jugadores vienen de equipos como Monterrey, Pumas, Necaxa, Racing, Newell’s, Atlas, Tijuana y Ajax.
Buen nivel, pero mayormente experiencia en Liga MX y Sudamérica.
🔥 Flamengo… pic.twitter.com/FBg2NHJTHJ
Flamengo, uno de los equipos más poderosos de Sudamérica
Los brasileños cuentan con una plantilla completa y de gran nivel en todas las líneas, por lo que esto se ve reflejado en su valor de mercado. Pues el Flamengo es el segundo equipo más costoso de toda América, solamente por detrás de Palmeiras, con un precio total de 187 millones de euros, según menciona Transfermarkt, sitio especializado en transferencias.