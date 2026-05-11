El mensaje de Keylor Navas al América tras eliminarlos de la Liguilla

En una noche que quedará grabada en la memoria del futbol mexicano, los Pumas de la UNAM lograron eliminar al América en una serie de alarido. Tras el silbatazo final, el héroe bajo los tres palos, Keylor Navas, concedió una entrevista exclusiva para Carlos Guerrero de TV Azteca, donde analizó el drama vivido en el césped y el futuro de los universitarios en este Clausura 2026.

Pumas y América firman un Clásico de locura en CU con empate lleno de goles

Keylor Navas: ”Fue un partido muy loco, creo que los dos en realidad"

Con la serenidad que le dan tres Champions League, pero con la adrenalina a tope tras el Clásico Capitalino, Keylor Navas no ocultó la intensidad del encuentro. "Fue un partido muy loco, creo que los dos en realidad. Para los aficionados es muy bonito, pero en la cancha se sufre bastante", confesó el tico. Para el guardameta, el alto marcador global es el reflejo del talento de ambas plantillas, aunque reconoció que el espectáculo para la tribuna significa un desgaste mental máximo para los protagonistas.

Al ser cuestionado por Warrior sobre cómo Pumas permitió que las Águilas acortaran una ventaja que parecía definitiva, Keylor fue tajante al pedir respeto para el rival. "Los partidos no se juegan solos. No podemos quitarle crédito al rival; tienen jugadores de mucho nivel que en cualquier jugada crean peligro", señaló, aceptando que, aunque hay mucho por corregir, el objetivo primordial se cumplió.

Uno de los momentos cumbre de la charla fue el penal errado por Henry Martín, un instante que pudo cambiar el destino de la llave. Con un toque de fe y alivio, Keylor recordó lo que pasó por su mente en ese duelo individual: "Alguno tenía que fallar, no iban a meter todos. Gracias a Dios lo tiró fuera para la alegría de nosotros y de la afición. Estamos en semis”.

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¿Pumas favorito al título?

Finalmente, ante la euforia de la afición auriazul que ya sueña con la octava, el costarricense mantuvo los pies en la tierra. Fiel a su estilo profesional, rechazó la etiqueta de favorito: "No vamos a pensar si somos favoritos o no. Vamos a trabajar con humildad; sabemos que tenemos que ir a un campo difícil (Pachuca). Esto es futbol y ojalá podamos ganar".

Pumas avanza a semifinales con un Keylor Navas que no solo aporta atajadas, sino la templanza necesaria para manejar la presión en la Ciudad Universitaria. El sueño de la octava está más vivo que nunca.

