Cruz Azul iría por este campeón de la Premier League

Aunque en dicha zona del campo tiene jugadores comprobados y que han dejado un nivel alto en el entorno del futbol mexicano, la gente y la directiva siguen sin estar en paz con sus arietes. Ante eso, desde Inglaterra se acercó la opción de Jamie Vardy. Sin embargo, muchos no ven ideal un movimiento como ese. Esto se sabe del supuesto interés de Cruz Azul para reforzar su delantera.

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¿Jamie Vardy es opción para reforzar a Cruz Azul?

De manera directa no se tiene información de acercamientos entre las partes, sin embargo es una opción bastante real en el mercado internacional. Hace unos días se indicó que las negociaciones del ariete inglés y Sao Paulo habían comenzado… sin embargo el alto salario y bonos que exigió el entorno del europeo hicieron que los brasileños desecharan la oportunidad.

Es por eso, que en muchos sitios se está indicando que Cruz Azul podría animarse con el fichaje. El ámbito mediático sería una de la situaciones puntuales para fichar, pues su calidad y trayectoria no se ponen en duda. Sin embargo, con 39 años los beneficios deportivos y económicos deberían ser inmediatos en la retribución para la institución cementera.

Para ello, lo que debe resolver la directiva para pensar en el fichaje de Jamie Vardy es ofrecer un contrato que no desfalque a la institución (se indica que pidió 1.7 millones de dólares como base mas premios por logros). Aunque en caso de una contratación de último momento de sus arietes, podría cambiar la postura de un club que tiene 3 delanteros extranjeros en estos momentos.

¿Cuáles son las cifras de los delanteros de Cruz Azul en este inicio de semestre?

Ya incluso con la Leagues Cup terminada, el entorno en La Máquina es de tensión y alrededor de sus delanteros… de disgusto. Tanto Gabriel Fernández, como Christian Ebere y el caso de Nicolás Ibáñez no forman el tridente más contundente. Sin embargo, parece que esos serán los referentes para este Apertura 2026. Así lucen sus estadísticas.