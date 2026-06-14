La única pero difícil condición que debe darse para que Toro Fernández se quede en Cruz Azul

La continuidad de Gabriel “Toro” Fernández en Cruz Azul comienza a tomar fuerza como uno de los temas más importantes dentro de la planeación celeste rumbo al Apertura 2026. Aunque el delantero uruguayo ha sido considerado una pieza importante en el proyecto deportivo, su futuro no está completamente asegurado y todo dependería de una condición que luce complicada para ambas partes.

De acuerdo con reportes recientes, el contrato del atacante termina en diciembre de 2026 y la directiva cementera no quiere quedar expuesta a perderlo sin recibir dinero por su salida. Por esa razón, el club tendría sobre la mesa dos caminos: llegar a un acuerdo para renovar o escuchar ofertas durante el mercado de fichajes.

La condición que debe aceptar Toro Fernández para seguir en Cruz Azul

La única condición que podría mantener al Toro Fernández en Cruz Azul sería aceptar una renovación de contrato con una reestructura salarial. Es decir, el delantero tendría que llegar a un acuerdo económico menor al que mantiene actualmente con la institución celeste.

Gabriel Fernández|Crédito: Cruz Azul / X

Esta situación no luce sencilla, ya que el factor salarial sería el principal punto que ha frenado las negociaciones entre ambas partes. Según distintos reportes, no existe hasta ahora un acuerdo cerrado para extender el vínculo del atacante uruguayo, pese a que su deseo sería continuar en La Noria.

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El escenario resulta delicado para Cruz Azul. El club hizo una inversión importante por el Toro Fernández cuando lo fichó procedente de Pumas y ahora busca evitar que el futbolista pueda salir sin dejar una compensación económica. En su momento, la operación con Pumas rondó los ocho millones de dólares y el jugador firmó por tres años con La Máquina.

Por qué Cruz Azul podría vender a Gabriel Fernández

La posible salida del Toro no estaría relacionada únicamente con una decisión deportiva. El tema contractual y económico pesa cada vez más dentro de la directiva, ya que el delantero podría comenzar a tener margen para negociar su futuro si no renueva.

Además, Cruz Azul también analiza movimientos en su plantilla para liberar espacio salarial y plazas de extranjero de cara al mercado. En ese contexto, Gabriel Fernández aparece dentro del grupo de jugadores cuyo futuro será evaluado por la institución antes de definir la plantilla final para el próximo torneo.

Gabriel “Toro” Fernández se convirtió en el héroe de Cruz Azul al anotar el gol de la victoria ante Santos Laguna|@toro_fernandez19

La situación también puede abrir una ventana para otros clubes. Diversos reportes indican que equipos importantes de la Liga BBVA MX podrían interesarse en el atacante si queda libre o si su salida se vuelve viable, con nombres como América, Rayados y Tigres dentro del radar mencionado por distintas fuentes.

Qué debe pasar para que Toro Fernández se quede en Cruz Azul

Para que Gabriel Fernández siga en Cruz Azul, el camino parece claro: debe aceptar una renovación con nuevas condiciones económicas. Si no hay acuerdo, La Máquina podría optar por venderlo en este mercado para recuperar parte de la inversión realizada.

La decisión final dependerá de las próximas reuniones entre el entorno del jugador y la directiva celeste. Por ahora, el Toro Fernández no está completamente fuera, pero tampoco tiene asegurada su permanencia. Su continuidad en Cruz Azul pasa por una condición concreta, difícil y cada vez más urgente.