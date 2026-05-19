OFICIAL: Cruz Azul jugará el Apertura 2026 en la Segunda División de la Liga Premier

El Cruz Azul de Lagunas, Oaxaca, equipo filial de La Máquina Cementera, consiguió este domingo 17 de mayo su ascenso a la Liga Premier tras derrotar a las Águilas de la UAGro con marcador global de 2-0 y ahora buscarán hacerse del título de su categoría.

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Cruz Azul Lagunas consiguió su ascenso a la Liga Premier

El Cruz Azul Lagunas disputará la Final de la Liga de Tercera División Profesional ante el Deportivo Delfines de Coatzacoalcos, pero sin importar lo que pase en la cancha ambos equipos ya tienen asegurado su lugar en la Liga Premier de Segunda División del futbol mexicano.

La Máquina oaxaqueña atraviesa una racha de ocho partidos sin recibir gol y buscará extenderla cuando dispute la Final de la Zona A ante Coatzacoalcos en una serie que definirá al campeón de la categoría.

La Final de Ida se disputará en el Deportivo Lagunas, Oaxaca, el próximo miércoles 20 de mayo en punto de las 15:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que la Vuelta se jugará en el Estadio Rafael Hernández Ochoa de Coatzacoalcos el sábado 23 de mayo.

Por su parte, el primer equipo de Cruz Azul también buscará el título de la Liga BBVA MX cuando se enfrente en la Final del torneo Clausura 2026 a los Pumas de la UNAM en un partido que ha levantado una gran expectativa entre los aficionados por tratarse de dos de los equipos más populares del país.

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