Es la gran promesa de su país pero se perderá la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM porque su papá no lo dejó ir por una INSÓLITA razón

El director técnico de la Selección de Túnez, Sabri Lamouchi, tenía contemplado convocar al juvenil Louey Ben Farhat para la Copa Mundial de la FIFA 2026; sin embargo, tuvo que borrarlo de la lista oficial tras recibir una llamada inesperada que lo obligó a cambiar de decisión.

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Louey Ben Farhat quedó fuera de la convocatoria de Túnez porque su papá no le dio permiso de ir al Mundial

Luego de revelar a los convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, el director técnico de la Selección de Túnez, Sabri Lamouchi, aseguró que en su lista preliminar se encontraba Louey Ben Farhat, pero que antes de que se hiciera pública el padre del jugador le llamó para exigirle que lo excluyera.

“El padre de Ben Farhat me llamó y me dijo que su hijo era demasiado joven para participar en el Mundial. Me quedé impactado. Intenté contactarlo, pero el teléfono no dejaba de sonar. Tuve que eliminar su nombre de la lista”, dijo Lamouchi.

El técnico aseguró que intentó contactar al jugador para hablar directamente con él y aclarar la situación, pero nunca respondió el teléfono, por lo que decidió descartarlo ante la falta de consentimiento familiar.

¿Quién es Louey Ben Farhat, el jugador al que su padre no lo dejó ir al Mundial?

Louey Ben Farhat, de 19 años, nació en Waiblingen, Alemania el 19 de julio del 2006 y se ha formado en las categorías inferiores del Karlsruher SC, equipo de la Segunda División Alemana.

En la presente temporada sufrió una fractura metatarsiana que lo dejó fuera por 14 partidos, pero regresó a principios de este año y se convirtió en una pieza clave.

Con la Selección de Túnez, Ben Farhat ya ha recibido un par de convocatorias debutando en el amistoso ante Haití que disputó el pasado 28 de marzo.

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