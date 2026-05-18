Raúl Jiménez: este es el sueldo que gana el mexicano en Fulham POR HORA

Raúl Jiménez podría estar atravesando sus últimos días como jugador del Fulham, ya que su contrato con la institución llegará a su fin el 30 de junio. Su próximo partido contra Newcastle por la última jornada de la Premier League podría ser su última aparición con los Cottagers y, de esta manera, el mexicano dejaría atrás uno de los salarios más elevados que ha tenido en toda su carrera.

Gracias a su experiencia y capacidad goleadora, el conjunto inglés le ofreció al ‘Lobo de Tepeji’ ser uno de los futbolistas mejor pagados de su plantilla. De acuerdo a la información que comparte el sitio especializado Capology, Raúl Jimenez goza de un salario de 7 millones de dólares al año en Fulham, cifra que equivale a aproximadamente 120 millones de pesos, números realmente bestiales.

Raúl Jiménez |Crédito: Fulham

El salario de Raúl Jiménez por hora

Teniendo en cuenta estos números, el canterano del Club América recibe alrededor de 800 dólares por hora, una cifra que equivale a más de 13 mil pesos. Por mes recibe cerca de 583 mil dólares, mientras que gana alrededor de 19 mil dólares al día. De esta manera, Jiménez se posiciona como uno de los futbolistas mejor pagados de toda la Selección Mexicana.

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Cabe resaltar que Raúl cuenta con el tercer sueldo más alto de la plantilla del Fulham, siendo superado únicamente por el experimentado Bernd Leno y el nigeriano Samuel Chukwueze. Estos son los salarios más elevados del conjunto inglés:



Bernd Leno: 9,1 millones de dólares Samuel Chukwueze: 8,4 millones de dólares Raúl Jiménez: 7 millones de dólares Joachim Andersen: 6,3 millones de dólares Alex Iwobi: 5,6 millones de dólares

Southampton vs Fulham A qué hora juega Raúl Jiménez|Reuters

Raúl Jiménez definirá su futuro tras el Mundial

En recientes declaraciones, Jiménez dejó entrever que su intención es seguir jugando en Europa por un tiempo más. Fulham aún no le ha ofrecido la renovación de su contrato, mientras que un regreso al Wolverhampton para disputar la EFL Championship la próxima temporada surge como una posibilidad. Un regreso al Club América también será evaluado, aunque parece no ser una de las prioridades del experimentado delantero mexicano.

