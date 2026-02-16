David Medrano, sobre el fichaje estrella del América: “Veiga está lejos de un ritmo importante en el futbol mexicano. Jugando contra un equipo con tanta dinámica como Chivas, no pudo”

Las Chivas se llevaron la victoria en el Clásico Nacional ante el América este sábado 14 de febrero gracias a un gol de Hormiga González en un partido que también sirvió para analizar el desempeño de los dos más recientes fichajes de las Águilas, especialmente de Raphael Viega cuyo desempeño no convenció a David Medrano.

David Medrano analiza el desempeño de Raphael Veiga con América

Raphael Viega ingresó en el segundo tiempo en sustitución de Víctor Dávila y fue amonestado al 61', pero no pudo marcar diferencia en el encuentro y evidenció la falta de ritmo con la que llegó a la Liga BBVA MX, de acuerdo con Medrano.

"Tratando de darle un empuje importante al equipo, Jardine manda a Chiquito Sánchez y Veiga. Quita a Dourado y quita a Dávila tratando de que el equipo crezca. Veiga está lejos de un ritmo importante en el futbol mexicano, le va a costar al brasileño. Hoy jugando contra un equipo con tanta dinámica como Guadalajara, no pudo", señaló Medrano en un análisis compartido en sus redes sociales.

El analista de TV Azteca también señaló la lentitud del medio campo americanista con Rodrigo Dourado y Jonathan dos Santos, una cuestión que le va a costar a las Águilas para lo que se viene en el torneo Clausura 2026.

"Quizá Brian Rodríguez se salva. Tiene que estar preocupada la gente de América porque el equipo no camina", agregó David Medrano sobre la actuación del conjunto Azulcrema que ha tenido complicaciones en el arranque del campeonato.

"Jardine tiene que estar preocupado porque es evidente que el equipo no encuentra. Insisto, Jonathan y Dourado hacen un medio campo muy lento, no tiene cambio de ritmo el equipo. Veiga no está. Henry no está y toda la parte ofensiva recae en Brian Rodríguez", sentenció.

