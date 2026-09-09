Cruz Azul le manda emotivo mensaje a exjugador y entrenador de la Liga BBVA MX que superó el cáncer

Este martes 8 de septiembre del 2026, Cruz Azul decidió mandar un emotivo mensaje en sus redes sociales dedicado a un exjugador, entrenador del futbol mexicano, que tuvo su paso por el club en ambas facetas, tras lograr vencer el cáncer.

Cruz Azul le manda mensaje a Rubén Omar Romano

Cruz Azul decidió mandarle un mensaje a Rubén Omar Romano luego de que dio a conocer en sus redes sociales que había logrado superar el cáncer.

El equipo celeste compartió un comunicado en el que asegura que toda la Nación Azul le manda un fuerte abrazo por lograr superar el cáncer. En el texto de la imagen, complementan que su ejemplo y voz sean testimo en la lucha contra el cáncer.

"La Nación Azul te manda un fuerte abrazo por haber superado tu tratamiento.

Que tu ejemplo y voz sean testimonio en la lucha contra el cáncer".

Haber superado el cáncer es la mejor noticia. Toda la Nación Azul te manda un fuerte abrazo, Rubén Omar. 💙 pic.twitter.com/dCEOulsBn7 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 8, 2026

Rubén Omar Romano toca la campana contra el cáncer

Paola Velásco, esposa de Rubén Omar Romano, compartió un video en sus redes sociales en el que aparece el exfutbolista tocando la campana de su hospital con la que confirma que se encuentra libre de cancér.

Con un emotivo mensaje, Paola explicó que el sonido de la campa representa el final de un tratamiento, que la tocan con gratitud por todo el proceso por el que pasaron, celebran la vida y la fuerza demostrada de Rubén.

"El sonido de esta campana representa mucho más que el final de un tratamiento, representa 35 días de valentía, 35 días de lucha, 35 días de fe, 35 días tomados de la mano. Hoy la tocamos con el corazón lleno de gratitud, porque Dios nos sostuvo cuando tuvo miedo y nos dio fuerza cuando pensamos que no la teníamos, hoy no celebramos solo el final de un tratamiento, celebramos la vida, la fuerza y la FUERZA de un GUERRERO".