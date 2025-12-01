TV Azteca transmitirá Toluca vs Rayados de Monterrey en las SEMIFINALES del Apertura 2025

La actividad de las Semifinales del Apertura 2025 la podrás ver a través de la señal de TV Azteca con el encuentro entre los Diablos Rojos de Toluca y los Rayados de Monterrey en la cancha del Estadio Nemesio Diez de la capital mexiquense el próximo sábado 6 de diciembre.

TV Azteca transmitirá Toluca vs Rayados en Semifinales del Apertura 2025

El Toluca busca defender su corona y ya sueña con el bicampeonato de la Liga BBVA MX, pero antes deberán enfrentarse a los Rayados de Monterrey en una serie de dos partidos de Semifinales.

El Chorizo Power llega a este compromiso tras superar a los Bravos de Juárez y su posición como superlider de la fase regular del campeonato le permite cerrar en casa todos sus compromisos.

Por su parte, los Rayados cuentan con la experiencia internacional españoles de Sergio Ramos y Sergio Canales que buscan levantar su primer título de Liga en México.

Mexsport Jesus Gallardo, Helio Nunes Helinho of Toluca during the quarter-final second match between Toluca and FC Juarez as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2025 at Nemesio Diez Stadium, on November 29, 2025 in Toluca, Estado de Mexico, Mexico.

Toluca y Rayados de Monterrey se enfrentarán en un partido que sacará chispas y en donde buscarán imponer condiciones para avanzar a la gran final de la Liga BBVA MX.

No te pierdas este partido a través de la señal de TV Azteca con los mejores narradores y la cobertura especial por las plataformas digitales de Azteca Deportes.

