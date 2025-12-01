El historial de Tigres vs Cruz Azul en Liguilla: dominio regio y un título celeste

A lo largo de las décadas, los equipos de Tigres y Cruz Azul han tenido enfrentamientos memorables en la historia de la Liguilla, donde el equipo felino tiene un balance positivo en esta estancia. Sin embargo, en una ocasión, la Máquina Cementera logró imponerse en una final a los universitarios para levantar el título de campeón.

RESUMEN: Tigres vs Xolos | Cuartos de Final Vuelta | Apertura 2025

Primeros capítulos del enfrentamiento Tigres vs Cruz Azul

El primer cruce se dio en la temporada 1977-78, cuando Tigres eliminó a Cruz Azul en semifinales por marcador de 3-1 y posteriormente conquistó su primer campeonato de liga. Dos años más tarde, en la final de 1979-80, La Máquina tomó revancha y venció a los felinos para coronarse campeón, en uno de los duelos más recordados entre ambos.

También te puede interesar:



Con el paso del tiempo, Tigres consolidó su hegemonía en estas series. En el Invierno 2001, tras empatar 1-1 en el global, los regiomontanos avanzaron por criterio de desempate. Dos años después, en el Apertura 2003, volvieron a eliminar a la Máquina en semifinales, llegando a la final contra Pachuca donde cayeron.

La historia reciente también muestra el dominio auriazul. En el Clausura 2022, Tigres se impuso nuevamente en semifinales por el criterio de desempate confirmando su capacidad para superar a Cruz Azul en estas instancias.

En el Apertura 2025, ambos equipos se enfrentan nuevamente en semifinales, escribiendo un nuevo episodio de esta rivalidad. Tigres, sembrado número dos, llega con la estadística a su favor donde un empate global le da el boleto a la final por su posición en la tabla. Sin embargo, la Máquina (número 3 de la tabla) busca romper esa tendencia y alcanzar una nueva final.

¿Cuántas veces se han enfrentado en la Liguilla Tigres y Cruz Azul?

Temporada 1977-78 (Semifinales): Tigres eliminó a Cruz Azul y avanzó a la final, donde consiguió su primer título.

Final 1979-80: Cruz Azul venció a Tigres y se coronó campeón.

Invierno 2001 (Semifinales): Tigres 1-1 Cruz Azul, pasó Tigres

Apertura 2003 (Cuartos de Final): Tigres eliminó a La Máquina y llegó a la final contra Pachuca.

Guardianes 2020 (Cuartos de Final): Cruz Azul derrotó a Tigres y levanta el título luego de vencer a Santos Laguna.

Clausura 2022 (Cuartos de Final): Tigres volvió a imponerse a Cruz Azul.

Apertura 2025 (Semifinales): Se enfrentan nuevamente en la antesala de la final.

