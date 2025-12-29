OFICIAL: Chivas RENUEVA a una LEYENDA hasta el 2028

Buenas noticias para Chivas. De cara al Torneo Clausura 2026, el ‘Rebaño Sagrado’ ha asegurado la permanencia de una de sus figuras durante varios años más.

Chivas renueva a una LEYENDA hasta 2028

Mediante redes sociales y con un comunicado, el cuadro de Guadalajara dio a conocer la renovación de contrato de Alicia Cervantes, quien va a seguir vistiendo los colores rojiblancos hasta 2028.

🔥 ¡NUESTRA MÁXIMA GOLEADORA SEGUIRÁ EN CASA! 🐐🇫🇷



'Licha' Cervantes renueva su compromiso y seguirá escribiendo su historia con el equipo de sus amores 🇦🇹 pic.twitter.com/JntYOIO69R — Chivas Femenil (@ChivasFemenil) December 29, 2025

“A la historia de Alicia Cervantes y Chivas Femenil le quedan aún muchos capítulos más por escribirse. Con mucha alegría, el Club Deportivo Guadalajara informa que ‘Licha’ renovó su contrato con el Rebaño Sagrado, por lo que la máxima goleadora histórica de las Rojiblancas seguirá ligada al equipo de sus amores hasta el 2028”, se lee en el comunicado del equipo en su sitio oficial.

Jugando para Chivas, Alicia Cervantes tiene un registro de 156 anotaciones, siendo la máxima goleadora del equipo. Formando parte del conjunto de Guadalajara, ‘Licha’ ha sido parte importante para que el equipo ligue 11 torneos consecutivos clasificando a la Liguilla de la Liga BBVA MX Femenil.

"Me quedo en casa, Chivahermanos...", fueron las primeras palabras de la jugadora de 31 años de edad.

A lo largo de 198 partidos jugados, Alicia Cervantes ha defendido a Chivas en más de 16 mil minutos de actividad. Entre su registro de compromisos disputados, ‘Licha’ ha sido titular en 191 ocasiones.

Para el Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil, Chivas debuta recibiendo al Atlético de San Luis en la cancha del Estadio Akron, partido a disputarse el domingo 4 de enero en punto de las 11:00 de la mañana.

