Cruz Azul: El día que Pablo Zeballos metió un gol de “taquito” en una Liguilla

En medio de lo que será la próxima Liguilla del futbol mexicano, muchos aficionados de Cruz Azul han comenzado a recordar momentos mágicos que el club ha vivido en la fiesta grande. Y uno de ellos, sin duda, tiene como protagonista a Pablo Zeballos, quien anotó un gol de taquito a Jaguares de Chiapas en el estadio Azul.

cruz azul

Pablo Zeballos fue un centro delantero paraguayo que, si bien no tuvo los mejores registros en el club, tampoco pasó desapercibido gracias a los interesantes goles que anotó. Uno de ellos es mágicamente recordado por la afición del Cruz Azul, pues este fue un auténtico taquito en una Liguilla del balompié nacional.

Así fue la vez en que Pablo Zeballos anotó gol de taquito con Cruz Azul

Fue en el Clausura 2008 cuando Pablo Zeballos logró un auténtico golazo en la Liguilla del futbol mexicano, esto luego de que Cruz Azul enfrentara a los Jaguares de Chiapas. Todo sucedió dentro del área y en medio de un sinfín de piernas que evitaban la vista correcta del guardameta rival.

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Pablo Zeballos. ⚽⚽⚽

Cruz Azul 4-1 Jaguares (2008)

-@pzeballos10 pic.twitter.com/olKwOwAx1e — El Camarada De La Gorra 🧢 (@DiamondRuelas) July 7, 2022

Consciente de esta situación, y aprovechando que había quedado de espaldas a la portería rival, el delantero paraguayo tomó el balón y tiró de taquito ante la mirada de los aficionados, los cuales no podían creer el auténtico golazo que el guaraní hizo y que, a la postre, sirvió para que La Máquina avanzara y posteriormente llegara a la final de dicha temporada, misma que desafortunadamente para su causa perdió.

¿Cruz Azul tiene jugadores paraguayos en la plantilla actual?

Después de contar durante mucho tiempo con Juan Escobar, y de tener en su plantilla a otros jugadores de categoría como Denis Caniza, Carlos Bonet y Cristian Riveros, actualmente Cruz Azul no cuenta con elementos nacidos en Paraguay en su plantilla, lo cual habla de la metamorfosis que el club ha tenido en cuanto a fichajes se refiere.