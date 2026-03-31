Checo Pérez hace historia en la F1; ¿cuántas temporadas ha terminado y qué pilotos lo superan?

El piloto mexicano Sergio, Checo Pérez, ha disputado las primeras tres carreras correspondientes a la temporada 2026 de la Fórmula 1, misma por la que entrará a la historia como uno de los más importantes dentro de este deporte, al menos, en cuanto a longevidad se refiere.

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Después de vivir un año sabático tras su salida de Red Bull en 2024, Checo Pérez volvió a la máxima categoría del automovilismo profesional para formar parte de Cadillac, escudería que hace su debut en la Fórmula 1 y que confió tanto en el mexicano como en el finlandés Valtteri Bottas.

Checo Pérez, ¿uno de los pilotos con más temporadas en la historia de la F1?

Con el regreso que tuvo a la Fórmula 1 para la temporada 2026, el nacido en Jalisco logró formar parte de la lista de pilotos con más campañas en la historia de la máxima categoría del automovilismo profesional, lo cual habla del impacto y la regularidad que ha tenido en este deporte.

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Vale recordar que Checo Pérez debutó profesionalmente en 2011 y, desde aquel momento a la fecha, suma 15 temporadas en la Fórmula 1, cantidad que lo coloca dentro de los 12 pilotos con más regularidad superando a otras figuras como Chris Amon y a una de igualar lo hecho, por ejemplo, por Sebastian Vettel.

El primero en este apartado es nada más y nada menos que Fernando Alonso con un total de 23 temporadas, mientras que el segundo es Lewis Hamilton con 20. Atrás quedan otros pilotos como Michael Schumacher, Kimi Raikkonen, Graham Hill y Ricardo Patrese, por citar algunos ejemplos.

¿Cuándo vuelve a correr Checo Pérez en la Fórmula 1?

El calendario de la Fórmula 1 establecía que las siguientes carreras serían el Gran Premio de Bahréin y el GP de Arabia Saudita, mismos que, sin embargo, fueron canceladas por cuestiones ajenas al deporte. Dicho esto, Checo Pérez volverá a la pista el domingo 3 de mayo a las 14:00 horas a través del Gran Premio de Miami.