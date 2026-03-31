Messi, Cristiano y los futbolistas que jugarían su última Copa Mundial de la FIFA en 2026

Estamos a menos de tres meses para que se lleve a cabo la Copa Mundial de la FIFA 2026, misma en donde la Selección de México debutará el jueves 11 de junio ante Sudáfrica. Este evento, además, será histórico porque jugadores como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo disfrutarán de su última fiesta deportiva debido a su edad.

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Lionel Messi cumplirá 40 años de edad durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, mientras que Cristiano Ronaldo llegará a dicho evento con 41 primaveras en su espalda. Curiosamente, no son los únicos futbolistas de élite que le dirán adiós a un evento mundialista en México, Estados Unidos y Canadá.

¿Qué jugadores, como Messi y Cristiano, jugarán su última Copa Mundial de la FIFA en 2026?

Guillermo Ochoa: Francisco Guillermo cumplirá 41 años de edad en julio del 2026, por lo que es posible que celebre en medio de la Copa Mundial de la FIFA. Se trata de un guardameta histórico que sumará su sexto evento mundial y que podría ser titular con la Selección Mexicana.

Francisco Guillermo cumplirá 41 años de edad en julio del 2026, por lo que es posible que celebre en medio de la Se trata de un guardameta histórico que sumará su sexto evento mundial y que podría ser titular con la Selección Mexicana. Luka Modric: El hoy jugador del Milan tiene 40 años y disputará su último Mundial con la Selección de Croacia, misma que intentará superar o igualar lo hecho en las ediciones de Rusia 2018 y Qatar 2022.

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Mohamed Salah: El egipcio cuenta con 33 años de edad y, debido a su estilo de juego, luce complicado verlo en 2030, por lo que se espera que la Copa Mundial de la FIFA 2026 sea la última en su historia con la Selección de Egipto.

El egipcio cuenta con 33 años de edad y, debido a su estilo de juego, luce complicado verlo en 2030, por lo que se espera que la sea la última en su historia con la Selección de Egipto. Neymar Jr: Tiene 34 años de edad y no fue convocado a la última concentración de la Selección de Brasil, aunque aún le queda algunos meses para convencer a Carlo Ancelotti de llevarlo a la que sería, sin duda, su última gran aventura con el conjunto sudamericano.

¿A qué selecciones enfrentarán Lionel Messi y Cristiano en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Selección de Argentina, de la mano de Lionel Messi, forma parte del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en donde se medirá a Jordania, Austria y Argelia. Cristiano Ronaldo, por su parte, aparece en el Grupo K junto a Portugal, escuadra que enfrentará a Colombia, Uzbekistán y un rival más por definir.