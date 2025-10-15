Cruz Azul pagó una millonada por él y suena para regresar a su exequipo pese a salir por la puerta de atrás

Jesús Chiquete Orozco llegó a Cruz Azul después de salir por la puerta de atrás de Chivas. Algunos reportes aseguran que podría regresar antes de lo pensado. En su estadía con La Máquina no ha podido recuperar su nivel y, pese a los casi 11 millones que pagó por él, le podría buscar salida en el invierno. Este fin de semana, Cruz Azul recibe al América en CU.

Cruz Azul necesita sumar victorias para seguir entre los primeros lugares de la tabla general y así meterse directo a la Liguilla. Chiquete Orozco, en el Apertura 2025, suma solamente 374 minutos, dos rojas y una amarilla, por lo que se podría pensar que ha sido un torneo complicado para el futbolista.

MEXSPORT

El nacido en Zapopan, Jalisco, debutó el viernes 30 de julio de 2021 con las Chivas en un duelo ante el Puebla. Su paso por el Rebaño fue de gran nivel, pues llegó a ser convocado a la Selección Mexicana, pero algunas diferencias provocaron su salida. Al Cruz Azul llegó para el Clausura 2025 y, en su primer torneo, jugó 14 partidos de temporada regular y completó 1,102 minutos. No marcó goles.

Te puede interesar:



¿Qué pasó con Chiquete Orozco y Chivas?

Jesús Chiquete Orozco es un canterano de Chivas. El defensor, desde su debut en 2021, mostró buen nivel y eso era observado por diferentes equipos de México y el extranjero. En el momento en que el zaguero defendió la camiseta del Guadalajara, se encontraba una directiva española con la que, se dice, salió de pleito.

En su momento, se reportó que Orozco recibió ofertas para ir al extranjero y la directiva, comandada por Juan Carlos Martínez Castrejo, Fran Pérez Lázaro y Sergio Pérez Alonso, decidió en su momento no dejarlo salir, pues no era un contrato que le conviniera al club. Este suceso y el no quererle aumentar el sueldo en su contrato provocaron que Chiquete tomara la decisión de irse de Chivas.