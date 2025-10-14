Esto cuesta ir al Cruz Azul vs América en el regreso del Apertura 2025

El próximo 18 de octubre, el Estadio Olímpico Universitario será testigo del esperado Clásico Joven entre Cruz Azul y América, dos de los equipos más populares y exitosos del fútbol mexicano. Debido a la alta demanda y la rivalidad entre ambos equipos, los precios de los boletos varían según la ubicación en el estadio.

Te puede interesar: El delantero uruguayo que podría llegar a Chivas gracias a su doble nacionalidad y en una posición que le urge a Gabriel Milito

México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026

Esto cuestan los boletos para el Clásico Joven

Según información proporcionada por el club, los precios de los boletos para el partido son:

- Cabecera Sur: $420

- Planta Baja General: $510

- Planta Alta Pebetero: $590

- Palomar General: $650

- Platea: $1,100

- Palcos: $1,100

Es importante destacar que estos precios pueden variar dependiendo de la demanda y la disponibilidad de boletos en la semana que está por comenzar. La preventa de boletos para abonados y aficionados que asistieron a los partidos ante Mazatlán, Querétaro y Juárez comenzó el domingo 12 de octubre a las 11:00 a.m. La preventa para socios también estará disponible a partir del lunes 13 de octubre a las 11:00 a.m.

El partido de la fecha

El Clásico Joven entre Cruz Azul y América es uno de los partidos más importantes del torneo Apertura 2025. Ambos equipos llegan en un buen momento, por su parte los azulcrema en el segundo lugar de la tabla general, mientras que la Máquina está en el cuarto sitio y buscan sumar puntos para mantenerse en la cima de la tabla de posiciones.

La rivalidad entre ambos equipos garantiza un espectáculo de primer nivel, por lo que no te puedes perder este partido.

Te puede interesar: ¡Hola Real Madrid y Barcelona! Estas son las REALES posibilidades de Gilberto Mora en jugar con un gigante de Europa