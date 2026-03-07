Partidos de HOY sábado 7 de marzo en la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Este sábado 7 de marzo seguirá la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX con cinco enfrentamientos, una jornada donde se vivirán dos clásicos del futbol mexicano, el Clásico Regio y el Clásico Tapatío, y entran en acción los conjuntos de Cruz Azul y América.

Cruz Azul vs Atlético de San Luis – Estadio Cuauhtémoc - 17:00 horas

La Máquina Celeste buscará seguir en la cima frente a un Atlético de San Luis que se encuentra a la mitad de la tabla luchando por un puesto para la Liguilla . El partido se disputará en el Estadio Cuauhtémoc, donde Cruz Azul intentará aprovechar la localía para sumar tres puntos vitales en la pelea por los primeros lugares.

Querétaro vs América – Estadio La Corregidora - 17:00 horas

En paralelo, el América visita a los Gallos Blancos en La Corregidora. Las Águilas llegan como favoritas, pero Querétaro intentará dar la campanada y hundir más en su crisis al conjunto azulcrema. La afición queretana espera un partido vibrante, con un ambiente cargado de pasión.

Atlas vs Guadalajara – Estadio Jalisco - 19:05 horas

El Clásico Tapatío será uno de los platos fuertes de la jornada. Atlas y Chivas se enfrentan en el Estadio Jalisco, con la rivalidad histórica como protagonista. Guadalajara busca consolidarse en la parte alta de la tabla, mientras que Atlas quiere mantenerse entre los ocho mejores. La intensidad y el orgullo estarán garantizados.

Pachuca vs Puebla – Estadio Hidalgo - 19:06 horas

Casi al mismo tiempo, Pachuca reciben al Puebla en el Estadio Hidalgo. Los Tuzos, con su estilo ofensivo, intentará imponer condiciones frente a un Puebla que ha mostrado garra y resistencia. Este duelo promete goles y emociones para los aficionados.

Tigres vs Monterrey – Estadio Universitario - 21:00 horas

La jornada cerrará con el esperado Clásico Regio en el Estadio Universitario. Tigres y Monterrey se enfrentan en un partido que trasciende lo deportivo, con orgullo y supremacía en juego. Ambos equipos llegan con plantillas poderosas y la expectativa de un duelo de alto nivel.

El encuentro lo podrás ver EN VIVO y GRATIS a través de Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la narración y análisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, Carlos Guerrero y David Medrano.

VE AQUÍ EL PARTIDO TIGRES VS MONTERREY

