Cruz Azul planea un recibimiento único ante Atlante FC y ya le ha hecho estos pedidos a la afición

Cruz Azul volverá a jugar como local con un ambiente distinto tras conquistar el Campeón de Campeones (lo que provoca que enfrente al equipo de Messi). Antes del duelo frente al Atlante por la Jornada 3 del Apertura 2026, ya existe una iniciativa con los aficionados que busca darle un marco especial al ingreso del equipo al campo.

La expectativa creció en las últimas horas por la convocatoria que circuló en redes sociales para Cruz Azul vs. Atlante. Cerca de la mitad del mensaje aparece el protagonista de la iniciativa: Logística y Animación LSA, un grupo identificado con La Sangre Azul, que llamó a los seguidores celestes a participar en un recibimiento coordinado desde las tribunas.

Afición de Cruz Azul en el partido vs Pachuca Torneo Apertura 2024.|Mexsport

Cruz Azul prepara un ambiente especial ante Atlante FC

El principal pedido consiste en que los asistentes lleven sus llaves y las agiten cuando los jugadores salten al terreno de juego del Estadio Banorte. Además, en la zona alta norte se prepara un mosaico, por lo que solicitaron no dejar asientos vacíos, levantar todos los papeles entregados y mantenerlos en la posición indicada durante la salida del equipo.

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La invitación fue difundida mediante un volante en redes sociales. En el mensaje se lee: “Vamos por un recibimiento para el campeón. Queremos ver a todo el estadio agitando sus llaves y alentando cuando salgan los jugadores al campo”. La publicación generó comentarios entre los seguidores por la forma elegida para acompañar al plantel.

El partido de Cruz Azul ante Atlante

El encuentro también tiene importancia por el momento deportivo de La Máquina. Cruz Azul disputará su primer compromiso del Apertura 2026 como vigente campeón del Clausura 2026 y del Campeón de Campeones, luego de imponerse a Toluca en el partido que definió al mejor club de la temporada anterior. Ahora intentará mantener el paso perfecto en el torneo.

|X: Cruz Azul

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Cuándo se juega Cruz Azul vs Atlante FC

El partido entre Cruz Azul y Atlante se disputará este sábado 1 de agosto en el Estadio Banorte, ubicado en la Ciudad de México. El silbatazo inicial está programado para en punto de las 9 p.m., tiempo del centro de México. La afición espera responder al llamado y convertir el ingreso del equipo en uno de los momentos más llamativos de la noche.

