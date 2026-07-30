A cuántos títulos llegará Lionel Messi si le gana a Cruz Azul

Lionel Messi tendrá una nueva oportunidad para seguir ampliando el palmarés más exitoso del futbol mundial. Después de llegar a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pero perder con España, el argentino volverá a la actividad y buscará conquistar otro trofeo con Inter Miami cuando enfrente a Cruz Azul en la Campeones Cup.

El capitán argentino —con nivel de estudios que generan curiosidad— regresó a los entrenamientos tras unos días de descanso en Rosario y ahora apunta a un nuevo objetivo con Inter Miami. Si consigue la victoria frente al conjunto cementero, Lionel Messi alcanzará los 49 títulos, un nuevo registro histórico en una carrera inigualable.

¿Cuándo juegan Inter Miami y Cruz Azul por la Campeones Cup?

La Campeones Cup se disputará el próximo 16 de septiembre en el Nu Stadium de Miami, donde se enfrentarán el campeón de la MLS y el campeón de la Liga BBVA MX.

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Inter Miami buscará convertirse en el primer club de la MLS en conquistar este torneo, ya que desde su creación en 2018 todos los campeones han sido equipos mexicanos. Cruz Azul intentará sumar un nuevo título con Joel Huiqui.

La Albiceleste tratará de romper una increíble sequía

Todos los títulos de Lionel Messi en su carrera

Si Inter Miami derrota a Cruz Azul, Messi llegará a 49 títulos oficiales como profesional. Su palmarés de 48 trofeos está integrado por:

Barcelona: 35 títulos.

10 Ligas de España.

7 Copas del Rey.

8 Supercopas de España.

4 UEFA Champions League.

3 Supercopas de Europa.

3 Mundiales de Clubes.

messi barcelona|© MIGUEL RUIZ

Paris Saint-Germain: 3 títulos.

2 Ligue 1.

1 Trophée des Champions.

Inter Miami: 4 títulos.

1 Leagues Cup.

1 Supporters' Shield.

1 Conferencia Este (algunos sitios no lo cuentan y le dan 47 títulos totales)

1 MLS.

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Selección Argentina: 6 títulos.

1 Copa Mundial.

2 Copas América.

1 Finalissima.

1 Mundial Sub-20.

1 Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos.

Messi va por otro récord frente a Cruz Azul

La Campeones Cup representa una nueva oportunidad para que Messi siga ampliando una marca que ningún otro futbolista ha alcanzado. Además de buscar el título número 49, el argentino intentará darle a Inter Miami su primera Campeones Cup y romper la hegemonía de los clubes mexicanos en el certamen.

Cruz Azul, por su parte, buscará impedir ese objetivo y mantener el dominio de la Liga MX en una competencia que, hasta ahora, siempre ha terminado con un campeón mexicano.

